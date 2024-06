Agentes da Cooperlírios recebem cestas básicas e kits de higiene pessoal

Equipe que atuou na coleta de lixo na Festa do Peão de Americana recebeu as doações da rede São Vicente nesta quarta

A rede Supermercados São Vicente entregou, na tarde desta quarta-feira (19), cestas básicas e kits de higiene pessoal para os agentes ambientais da Cooperlírios, que trabalharam na Festa do Peão de Americana, garantindo a limpeza do recinto. No total, 80 pessoas atuaram neste setor no Parque de Eventos do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana).

Nesta edição foram coletadas 68 toneladas de lixo, das quais mais de dez ton de materiais puderam ser recuperadas e voltarão à cadeia produtiva por meio da reciclagem. Foram coletadas três ton de latas de alumínio, três ton de plástico, 2,23 ton de vidro e, por fim, 2,1 ton de papelão.

São Vicente realizou entregas das cestas e dos kits aos trabalhadores – Foto: São Vicente / Divulgação

O número representa ainda um aumento de ao menos uma tonelada no total de recicláveis coletados, em comparação com a quantidade do ano passado, que foi de nove toneladas.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“É muito gratificante ver que grande parte do material coletado vai voltar para a cadeia produtiva. Tudo isso graças ao trabalho dos agentes ambientais”, disse o assessor de sustentabilidade do São Vicente, Thiago Pietrobon.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Os agentes trabalham antes, durante e após o término do evento, com 12 dias de trabalho em turnos diurnos e noturnos. Neste período, o São Vicente ofereceu alimentação em todos os períodos e café da manhã, tarde e noite, o que representou 855 refeições e 1.710 kits de lanches.

Equipe que atuou na festa recebeu os kits nesta quarta – Foto: São Vicente / Divulgação

Com o fim do evento, cada trabalhar que atuou na festa recebe uma cesta básica e um kit de higiene.

“Pra nós é muito importante reconhecer este trabalho, que fazemos há mais de dez anos, e finalizamos com esta importante entrega para cada um. Isso é mais um dos compromissos da rede São Vicente com a agenda ESG (Ambiental, Social e Governança), com a sociedade e com estas pessoas que, no trabalho com recicláveis, beneficiam todos nós”, disse o diretor-presidente do São Vicente, Marcos Cavicchiolli.