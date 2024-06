Na abertura do evento, foi apresentado um palco maior, equipado com mais de 1 mil lâmpadas de LED

Teve início nesta sexta-feira (7) a 36ª edição da Festa do Peão de Americana, que apresentou ao público um palco maior e equipado com mais de 1 mil lâmpadas de LED. A expectativa, segundo o presidente do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana), Beto Lahr, é receber pelo menos 90 mil pessoas no primeiro fim de semana de evento.

“Nós estamos bem confiantes, a estrutura está muito boa. Isso é a festa de Americana, cada ano maior e melhor. A vitrine da festa neste ano é o palco diferenciado e a plástica, o show de LEDs, os camarotes. Com o calor que está fazendo, a festa está mais bonita”, destacou Beto.

36ª Festa do Peão de Americana – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Neste primeiro dia de evento, estavam programados os shows de Sâmi Rico, Victor & Léo e Zé Neto & Cristiano, que arrastaram fãs para o Parque de Eventos do CCA.

Um desses fãs é a Marcela, de apenas 9 anos, que conseguiu convencer a mãe, Veridiana Parmegiani, de 40, e a avó Rosária Martins, de 64, todas moradoras de Sumaré, a assistir ao show do Victor & Léo.

“Aprendi a cantar as músicas e falei para a minha mãe que eu queria assistir”, disse Marcela.

“A gente gosta da festa. Nas outras vezes, vim para assistir na arena. Dessa vez, como a Marcela pediu, nós pegamos camarotes, mas estamos surpresas como está melhor aqui dentro”, completou Veridiana.

Tem também quem veio prestigiar pela primeira vez, como as amigas Abigail Martins, 58, e Miriam Ferreira, 64, que residem em Campinas.

Elas se disseram ansiosas para os shows e elogiaram o palco. “Está bonito, iluminado. Já fui em algumas cidades, mas aqui está bem bonito”, contou Abigail.

Miriam citou a entrada de Nossa Senhora Aparecida, antes das provas do rodeio, como um momento emocionante.

A benção foi dada pelo padre Manoá Xavier, da Paróquia Nossa Senhora Desatadora dos Nós, da Praia Azul. “É uma festa importante não só para Americana, mas para todo o Brasil. Movimenta a economia, gera empregos. Isso é uma benção de Deus”, afirmou o sacerdote.

De acordo com Beto, a expectativa de público para os dias 14 a 16 de junho é ainda maior. Além disso, devem marcar presença na festa o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), no dia 14, e o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no dia 15.

Em vídeo que viralizou nas redes sociais nesta sexta, gravado em Palmas (TO), Bolsonaro confirmou a sua vinda para Americana.

MONTARIA

Também foram realizadas nesta sexta a primeira prova dos três tambores e a 21ª etapa do Campeonato Brasileiro de Montaria em Touros da PBR Brasil, que valeu pontos para o ranking nacional e internacional.

As provas mobilizaram familiares dos competidores, como Eliana Pulsoni, de 65, e Terezinha Laturrague, de 82, que são mãe e avó, respectivamente, de Rafaela Laturrague, de 37, que participou da prova dos três tambores. “A gente vai em todos os cantos acompanhar ela, o ano inteiro. Ficamos acampadas para o lado de fora da festa”, contou Eliana.