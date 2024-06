Confira as fotos da primeira noite da 36ª Festa do Peão de Americana

A 36ª edição da Festa do Peão de Americana teve início na noite de sexta-feira (7), no Parque de Eventos do CCA (Clube dos Cavaleiros de Americana), com o primeiro dia de evento, que contou com provas de montarias e shows de Sâmi Rico, Victor & Léo e ainda Zé Neto & Cristiano.

Confira alguns dos melhores cliques da noite.

