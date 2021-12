Terceira colocada no Brasileiro de Skate, Georgia Fuzer celebra temporada

Após a conquista na categoria Máster, novaodessense comemorou o fato de ter ficado mais uma vez entre as melhores do País

Atleta de 37 anos (à direita) subiu ao pódio no final do mês passado – Foto: Divulgação / CBSk

Terceira colocada do Brasileiro na categoria Máster, a skatista Georgia Fuzer, de Nova Odessa, comemorou o fato de ter ficado mais um ano entre as melhores do País.

Ela conquistou a terceira posição no último fim de semana de novembro, no Corinthians, em São Paulo. Ficou atrás apenas de Débora Oliveira, de Florianópolis (SC), e Aline Dantas, de Vitória (ES). Organizada pela CBSk (Confederação Brasileira de Skate), a competição reuniu atletas amadoras de todo o Brasil.

Em janeiro, a novaodessense de 37 anos já havia ficado em 13º lugar o STU National, que somava pontos no ranking classificatório para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

“Achei muito boas as minhas participações. Mesmo com pouco treino e sem apoio, estou sempre junto com as melhores, e isso é muito bom mesmo”, disse.

Além de competir, a skatista mantém uma escola gratuita da modalidade em Americana e Nova Odessa. O projeto, chamado UDS (União dos Skatistas), conta com o apoio da CBSk.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“O ano foi bem produtivo. Mesmo com a pandemia, tivemos este apoio”, afirmou Georgia, que também ressaltou a necessidade de ainda mais patrocínio. “Ainda falta muita coisa”, declarou a atleta, que foi campeã brasileira máster em 2016.