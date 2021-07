Prefeitura fecha parceria com Gustavo Scarpa para construir complexo de skate

Meia é de Hortolândia e mora na região do Jardim Rosolém; intenção é criar pista padrão internacional

Jogador do Palmeiras, o meia Gustavo Scarpa fechou uma parceria com a Prefeitura de Hortolândia para construir um complexo com uma pista de skate de padrão internacional na cidade.

O jogador de futebol é hortolandense e tem casa na região do Jardim Rosolem. Ele se reuniu nesta semana com o prefeito José Nazareno, o Zezé Gomes (PL), para tratar do projeto.

Scarpa mostra o projeto ao prefeito e outras autoridades em Hortolândia – Foto: Prefeitura de Hortolândia / Divulgação

De acordo com o prefeito, o jogador o procurou para apresentar uma proposta que prevê a construção de um complexo voltado para a prática do skate e que colocará o município no mapa dos esportes radicais.

“O Gustavo é um amigo de longa data. Mesmo com a fama conquistada pelo futebol, ele jamais deixa de lado suas raízes. Uma pista profissional de skate elevará a cidade a um novo patamar no esporte, que agora é olímpico”, destacou Zezé.

O projeto foi criado pela empresa PUG Skateparks, especializada na construção de pistas de skate e o jogador explicou os detalhes da estrutura planejada.

“Pensamos numa pista que possa comportar diferentes públicos, desde o Street, pista marcada pela presença de obstáculos, ao Bowl, pista que o skatista não precisa tirar os pés do skate para obter velocidade, por conta das ondulações, além da Pool, pista com piso oval, e da Mini ramp, um parque que comporta vários circuitos”, explicou Scarpa.

Para transformar o projeto em realidade, a ideia é realizar um trabalho em parceria: a prefeitura indica uma área pública para a construção e o atleta fica responsável pelo projeto e pela captação de recursos junto à iniciativa privada, por meio das leis de incentivos fiscais.

“Amo o skate e quero muito desenvolver esse projeto na cidade onde cresci, que é a minha casa, e fico muito feliz com a receptividade do prefeito. Colheremos, em breve, um lindo fruto que vai marcar a cidade no mundo do skate”, afirmou o jogador.