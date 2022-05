Meligeni vence americano e avança em Roland Garros; Puccinelli e Menezes perdem

A disputa masculina das qualificatórias do Torneio de Roland Garros começou nesta segunda-feira, com três brasileiros em quadra. Felipe Meligeni venceu o americano Bradley Klahn e foi o único representante do Brasil a avançar à segunda rodada. Já Matheus Puccinelli e João Menezes estrearam com derrota e foram eliminados.

Meligeni, atual número 77 do mundo, fez uma partida bastante segura para vencer Klahn por 2 sets a 0, com duas parciais de 6/3, em uma partida que durou 66 minutos. O tenista paulista conquistou quebras logo no início de ambos os sets e mostrou excelente precisão no saque para construir uma vitória tranquila.

O adversário de Felipe Meligeni na segunda rodada das qualis será o português Nuno Borges, 126º colocado do ranking da ATP. Diferente do brasileiro, Borges teve dificuldades na estreia. Depois de vencer o primeiro set por 6 a 3, sofreu um 6 a 1 na segunda parcial, mas conseguiu reagir e colocou um 6 a 2 no placar do set final para avançar.

O brasileiro Matheus Puccinelli viveu uma história semelhante à do português, com a diferença de que a sua terminou em derrota. Contra o moldávio Radu Albot, Puccinelli abriu a disputa com vitória por 6 a 3 no primeiro set antes de ceder o empate e levar a virada ao sofrer duas derrotas parciais, também de 6 a 3.

João Menezes, por sua vez, perdeu para o suíço Dominic Stricker, por 2 sets a 0. O mineiro deu algum trabalho para Stricker durante o primeiro set, que chegou a ficar empatado por 4 a 4, mas perdeu por 6 a 4. Na segunda parcial, Menezes amargou um “pneu” e acabou eliminado.