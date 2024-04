Santos se impõe sobre o Avaí e conquista segunda vitória na Série B

Peixe contou com gols no segundo tempo para fazer 2 a 0 e seguir com 100% de aproveitamento na competição

O Santos visitou nesta sexta-feira o Avaí, com clima bem adverso na Ressacada, em Florianópolis, não se intimidou e somou sua segunda vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, graças aos gols do jovem lateral-direito JP Chermont e do atacante Furch, que garantiram o triunfo por 2 a 0. O duelo foi válido pela segunda rodada da competição.

O Santos entrou em campo modificado, com o estreante Gonzalo Escobar na esquerda e Morelos na frente, ao lado de Guilherme. O goleador Julio Furch começou no banco.

JP Chermont comemora o primeiro gol do Peixe na partida – Foto: Heuler Andrey / Dia Esportivo / Estadão Conteúdo

Com menos de 10 minutos, Gil, de cabeça, e Otero, em bomba de fora da área, exigiram grandes defesas do goleiro Igor, do Avaí. Escobar e JP Chermount também ficaram no quase.

Do outro lado, João Paulo trabalhou com excelência em forte chute de Pottker. Apertando a marcação, os catarinenses tiveram um momento de superioridade, que não foi aproveitado.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A euforia da primeira etapa deu lugar à cadência no início da fase final, com as equipes tomando mais cuidado nas saídas ao ataque.

Até que o lateral-direito JP Chermont abriu o marcador, aos 12 minutos. Ele recebeu de Diego Pituca, cortou o marcador e bateu, contando com desvio no caminho para fazer 1 a 0.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Diante do resultado e da superioridade em campo, bastava apenas administrar a situação para sair de Santa Catarina com três pontos na bagagem.

Quando o Avaí ameaçava uma reação, veio um golpe fatal do Peixe. Guilherme foi para cima do marcador na esquerda, passou como quis e cruzou para Furch aparecer livre na área e empurrar para as redes, fazendo 2 a 0. Até cabia mais, mas a falta de capricho no toque final não permitiu.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 0 x 2 SANTOS

AVAÍ – Igor; Marcos Vinícius, Tiago (Roberto), Alan Costa e Mário Sérgio; Judson (Willian Maranhão), Pedro Castro, Giovanni (Pedrinho) e João Paulo (Jean Lucas); William Pottker (Garcez) e Gabriel Poveda. Técnico: Eduardo Barroca.

SANTOS – João Paulo; JP Chermont (Rodrigo Ferreira), Gil (Alex Nascimento), Joaquim e Gonzalo Escobar; João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano (Tomás Rincón) e Otero (Weslley); Morelos (Furch) e Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

GOLS – JP Chermont, aos 12, e Furch, aos 33 minu do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Mário Sérgio (Avaí) e JP Chermont (Santos).

ÁRBITRO – Lucas Paulo Torezin (PR).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 12.091 presentes.

LOCAL – Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).