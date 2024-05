Celtics arrasam Cavaliers e abrem vantagem em semifinal da Conferência Leste

O Boston Celtics mostrou força em casa, na noite desta terça-feira, e abriu com vitória a série melhor de sete jogos contra o Cleveland Cavaliers, pela semifinal da Conferência Leste da NBA. Jogando no TD Garden, o candidato ao título venceu por 120 a 95, sem dar chances ao rival, que tenta surpreender neste confronto.

Os Cavaliers vinham de uma grande virada no confronto anterior, contra o Orlando Magic. No entanto, pararam diante do melhor time da temporada regular. Para piorar, jogaram na casa do rival, que apresentou rendimento quase impecável em Boston antes dos playoffs. O próximo jogo da série será na quinta-feira, mais uma vez na casa do Boston.

Nesta terça, os Celtics não se concentraram somente no jogo de Jaylen Brown e Jayson Tatum, como de costume. Derrick White despontou com suas sete cestas de três pontos e anotou 25 pontos. Foi o segundo maior pontuador do time, atrás apenas de Brown, autor de 32. Tatum contribuiu com um “double-double” de 18 pontos e 11 rebotes.

“É uma sensação boa. Mas acho que o mais importante é vencer. Já disso isso antes: não importa se você marca zero ou muitos pontos. Quando vencemos, eu fiz o suficiente”, comentou White.

Apesar da boa atuação do trio dos Celtics, o cestinha da partida foi Donovan Mitchell, principal responsável por levar os Cavaliers até as semifinais da Conferência Leste. Ele marcou 33 pontos, enquanto Evan Mobley terminou a partida com dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 17 pontos e 13 rebotes.

No outro jogo da noite, o Oklahoma City Thunder também confirmou o favoritismo ao superar o Dallas Mavericks por 117 a 95, no primeiro jogo da série. Em casa, o Thunder foi liderado por Shai Gilgeous-Alexander, que quase anotou um “triple-double”: 29 pontos, nove rebotes e nove assistências.

Pelos Mavericks, o destaque foi Luka Doncic, que fez a sua parte, com 19 pontos, nove assistências e seis rebotes. Mas não conseguiu evitar a derrota na primeira partida do confronto. Os dois times voltam a se enfrentar na noite de quinta-feira, mais uma vez em Oklahoma.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Boston Celtics 120 x 95 Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder 117 x 95 Dallas Mavericks

Acompanhe o jogo desta quarta-feira:

New York Knicks x Indiana Pacers