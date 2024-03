Gabriel Milito promete montar um Atlético-MG protagonista: ‘A ideia é atacar o tempo todo’

O torcedor do Atlético-MG anda irritado pelo futebol burocrático da equipe apresentado desde o início da temporada, apesar do forte elenco. Sem conseguir encantar, a direção optou por demitir o técnico Felipe Scolari. Apresentado nesta quarta-feira, Gabriel Milito promete uma mudança significativa de postura, com o time atacando o tempo todo.

“Eu gosto de dominar os jogos tendo a bola. E acho que temos time e jogadores para fazê-lo. Como coletivo devemos automatizar e sincronizar certos movimentos, mas o estilo é um só: ter a posse de bola, controlar o jogo e incomodar sempre”, afirmou Milito nesta quarta-feira.

Com peças fortes no ataque, casos de Hulk e Paulinho, além do meia Gustavo Scarpa, o treinador argentino espera montar um Atlético-MG protagonista e criando bastante oportunidades de gols. “Temos de atacar todo o tempo possível. E se defendermos longe do gol, pressionando o rival, sem deixá-lo pensar.”

Antes de estrear na Copa Libertadores e no Brasileirão, o treinador terá as finais do estadual diante do Cruzeiro, enfatiza que serão confrontos duros, mas aposta na força do grupo atleticano.

“Vou me preparar para jogar essa final, competindo e para ganhá-la, sabendo que são equipes iguais”, ressaltou o técnico. “A confiança aqui no grupo é muito grande e eles têm de saber e entender como devemos atacar”, afirmou, revelando o que dará sucesso em sua passagem por Belo Horizonte.

“Tem de ter talento e mentalidade para chegar nos lugares (conquistas). Futebol com talento e sem mentalidade não chega e sem talento e só com mentalidade também não”, enfatizou. Para ser protagonista, ele ainda cobrou garra e vontade.

“Temos de dar paixão aos torcedores. Gosto que meu time transmita paixão, sendo protagonista nas partidas”, frisou. “A alegria tem que ser de dentro para fora. Temos que nos entregar pela Massa do Galo”, completou, garantindo que sabe que o nome é Atlético, mas que usará o símbolo que envolve a equipe. “Estudei antes de vir.”