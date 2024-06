Esportes da região Zubeldía deverá contar com Wellington Rato dia 13 no duelo do São Paulo contra o Inter

O técnico Luis Zubeldía espera contar com grande parte do elenco do São Paulo na próxima quinta-feira (dia 13), quando o time volta aos gramados para enfrentar o Internacional, em Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O período sem jogos está sendo usado para que os jogadores se recuperem de lesão. Um retorno esperado é do meio-campista Wellington Rato. O jogador está fora da equipe há 14 jogos, depois que sofreu lesão no tornozelo esquerdo e uma entorse na estreia da equipe na Copa Libertadores, diante do Talleres, em Córdoba, em 4 de abril.

Já o veterano lateral-direito Rafinha e o volante Pablo Maia ainda deverão demorar mais tempo para retornar ao time tricolor. O defensor se machucou no mesmo dia de Wellington Rato, enquanto o meio-campista teve lesão no clássico com o Palmeiras, em 29 de abril, pelo Campeonato Brasileiro.

Zubeldía desfruta de fase muito boa no São Paulo. Em dez jogos sob seu comando , o time do Morumbi venceu oito vezes e teve dois empates. Está em quarto no Brasileirão, com 13 pontos, juntamente com Botafogo e Athletico-PR, e apenas um ponto atrás dos líderes Flamengo e Bahia.

Na Copa Libertadores, o time terminou em primeiro lugar no grupo e está garantido nas oitavas de final. Na Copa do Brasil o time também está entre os 16 melhores.