Volante ex-Juventus e Santo André reforça o Rio Branco na sequência da Bezinha

Com experiência no Campeonato Brasileiro da Série D e no Paulista da Série A2, o volante Bruno Luiz, ex-Juventus e Santo André, é mais um reforço oficializado pelo Rio Branco para as oitavas de final da Bezinha. O nome dele apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta terça-feira (28).

Jogador de 22 anos passa a fazer parte do elenco no mata-mata – Foto: Ale Vianna / C.A. Juventus

Nesta temporada, o atleta de 22 anos defendeu o Juventus na Série A2 e, depois, atuou pelo Santo André na quarta divisão nacional. Em ambos os times, ele foi titular na maioria dos jogos.

Bruno chegou ao Tigre após a eliminação da equipe do ABC, que caiu na segunda fase da Série D, no último dia 18. Nos bastidores, há uma expectativa para que ele seja titular na sequência da Bezinha, oficialmente chamada de Paulista Sub-23 Segunda Divisão.

“Vim para agregar, vim com a expectativa de subir. Creio que o Rio Branco tem total condição de buscar o acesso, e vamos buscar o acesso. Todo atleta quer um acesso na carreira, e o Rio Branco está me dando a oportunidade de ter essa honra, de poder deixar uma história, um legado no clube”, disse o meio-campista via assessoria de imprensa.

Além do volante, outros dois jogadores passarão a fazer parte do elenco no mata-mata: os atacantes Marquinhos, ex-Bangu-RJ, e Murilo Coletti, que tem passagem pela base do Atlético-MG.

A diretoria pode fazer até quatro trocas no time para a disputa da segunda fase. Esse trio vai substituir o atacante Thiago, emprestado pelo Tigre ao Rio Claro; o meia Bruninho, que não está mais nos planos do clube; e um terceiro atleta ainda não definido.

O Tigre inicia as oitavas de final nesta quarta, contra o Catanduva. A partida de ida acontece fora de casa, a partir das 15 horas.