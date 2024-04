Vale acesso: Rio Branco visita XV de Jaú neste domingo e precisa vencer para subir

Restam 90 minutos para o sonhado acesso à Série A3 do Campeonato Paulista. Na manhã deste domingo, às 10h, o Rio Branco enfrenta o XV de Jaú, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pelo jogo de volta da semifinal da Série A4. Para se classificar à decisão e se garantir na terceira divisão do ano que vem, o Tigre precisa vencer.

Na partida de ida, disputada no último sábado, no estádio Décio Vitta, em Americana, as equipes ficaram no empate 1 a 1. Em caso de nova igualdade, a classificação será do time de Jaú, por conta do critério de desempate, que é a melhor campanha – apesar de as equipes estarem empatadas em número de pontos e vitórias, o XV está à frente no saldo de gols.

Uma simples vitória garante o acesso do Tigre à Série A3 – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A outra vaga na decisão será definida pela partida entre Francana e Ska Brasil, no mesmo dia, mas às 10h30, em Franca. O primeiro jogo também ficou empatado, mas em 0 a 0, e a Francana tem a vantagem em caso de novo placar igual.

Com 4.555 pessoas no confronto disputado em Americana, o Rio Branco assumiu o posto de melhor público do campeonato. Na volta, o time deverá mais uma vez contar com apoio de seu torcedor. Isso porque o clube divulgou ao longo da semana que cinco ônibus estavam fechados para ir a Jaú, sendo que um sexto veículo foi aberto.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Neste sábado, véspera da decisão em Jaú, foi promovido um treino aberto com a presença da torcida, no Décio Vitta.

O meia Gui Marques, um dos destaques do Tigre, comentou em coletiva nesta sexta-feira sobre o apoio dos torcedores fora de casa. “O gol de empate aqui (contra o XV de Jaú) foi mais da torcida do que nosso, a festa que a torcida fez! Pelo que a gente vem vendo nas redes sociais, a torcida vai com tudo, com caravana e tudo mais”, comemorou o jogador.

Zagueiro Gustavo Brandão é o artilheiro do Rio Branco e do campeonato – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Ele ainda destacou a postura que o técnico Raphael Pereira cobrou da equipe para este domingo. “A gente está vendo esse jogo como uma final, como foi contra o Taquaritinga, e no primeiro jogo aqui dentro de casa. Acredito que a gente vai lá com toda nossa força e que a gente vai fazer uma bela partida”, completou o atleta.

O Tigre deve ir a campo com uma formação parecida com a da partida de ida, já que não tem atletas suspensos e nem novos lesionados. O lateral-direito Guilherme Gusso, assim como o lateral-esquerdo Gustavo Oliveira, seguem se recuperando e devem permanecer fora de ação.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O zagueiro Gustavo Brandão, artilheiro da equipe e do campeonato, com oito gols, que foi o autor do tento de empate no duelo de ida, é uma das principais esperanças dos riobranquenses.

Na partida em Americana, o atacante Vitinho entrou no segundo tempo, agradou e pode ser novidade na equipe. Assim, uma possível escalação do Rio Branco conta com Eder; Luís Caçu (Braian), Gustavo Brandão, Ricardo, Paim e Guilherme Aguiar; Grigor, David Lazari e Gui Marques; Luan Carioca (Vitinho) e Raphael Lopes.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O XV de Jaú, por sua vez, tem como trunfo para conquistar o acesso um ótimo retrospecto como mandante na competição. Até o momento, a equipe comandada por Tássio Lopes disputou oito jogos no Zezinho Magalhães e não perdeu nenhuma vez. O desempenho é de seis vitórias e dois empates, com aproveitamento de 83,3%.

A equipe deve ir a campo com Ramon; Eduardo, Toninho e Denilson; Guilherme, Humberto, Pedro Peçanha, Danilo e Lucas; Mariano e Vinícius Jaú.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.