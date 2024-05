Guilherme Rosolen estreia no Brasileiro Absoluto de Natação nesta sexta-feira

Dia do Brasileiro Absoluto de Natação, no Rio de Janeiro, ainda contará com quatro atletas da Natação Americana

O americanense Guilherme Rosolen fará sua estreia no Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação nesta sexta-feira (10). A competição é válida como seletiva olímpica promovida pela CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) e também terá atletas da Natação Americana em ação. As fases classificatórias acontecem durante a manhã, enquanto as finais são disputadas à noite.

Guilherme Rosolen busca vaga olímpica na natação nos 100m borboleta – Foto: Satiro Sodré/SSPress/Minas Tênis Clube

Rosolen, que defende o Minas Tênis Clube, irá nadar os 100 m borboleta. Apesar de sua especialidade, 50 m borboleta, não fazer parte do programa olímpico, ele relatou que se preparou bem para a disputa desta sexta. Ele ainda irá competir no sábado, nos 50 m livre.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Nós realizamos uma temporada muito boa, com muito trabalho bem feito para a prova dos 100m borboleta. Espero fazer uma boa prova com a minha melhor marca pessoal, entrar na final e disputar a vaga olímpica”, disse o nadador ao LIBERAL antes do início da competição.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Além de Rosolen, quatro atletas da Natação Americana irão competir. Isabela Piragine, Lucas Pelegrini e Matteo Vissotto estarão nos 200 m costas feminino e masculino, respectivamente, enquanto Thays Lira vai nadar os 200 m borboleta.

Resultados de quinta-feira

Nesta quinta-feira (9), Murilo Sartori, do Flamengo, competiu pelos 100 m livre e se classificou para a final, na qual terminou em oitavo lugar, com tempo de 49s44.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Manuela Sega, da Natação Americana, também entrou em ação nos 200 m peito e 100 m livre. Na primeira, conseguiu chegar à final B, que abrange atletas que ficaram entre 9º e 16º lugar nas eliminatórias, e terminou na 3ª posição, com tempo de 2min37s63. Nos 100 m, no entanto, não se classificou.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.