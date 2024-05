Coordenador de futebol do Rio Branco exalta trabalho e quer permanecer para Copa Paulista

O coordenador técnico do Rio Branco, Leandro Mehlich, exaltou nesta quarta-feira (8) o trabalho realizado no clube desde sua chegada. Contratado para uma função que antes não havia dono na equipe de Americana, ele passou a atuar no dia a dia de treinos ao lado do técnico Raphael Pereira e, até o momento, a dupla segue invicta e perto do título do Campeonato Paulista Série A4. Para a Copa Paulista, em junho, Mehlich tem o desejo de permanecer.

Após acesso, Mehlich diz que deseja permanecer no Rio Branco – Foto: Gustavo Tomazeli/Rio Branco

Ele chegou ao Tigre após comandar o Grêmio São-Carlense no início da A4, mas deixou o clube após quatro vitórias em cinco jogos. De acordo com Mehlich, o Rio Branco deu carta branca para que fosse implementada sua filosofia de jogo, o que foi importante para o acesso à Série A3.

“Isso só me dá certeza que a minha metodologia de trabalho funciona, desde que tenha todo mundo remando pelo mesmo objetivo”, disse.

“Na hora do acesso é só a certeza de que o trabalho foi feito – muito bem feito, por sinal. Isso me deixa confiante para dar sequência na minha carreira e nas minhas ideias”, completou Mehlich.

O coordenador técnico tem contrato com o Tigre até o dia 15 deste mês e irá definir seu futuro após o jogo da volta da final contra a Francana, no domingo (12), às 10h30, em Franca. Apesar disso, adiantou que sua intenção é ficar para a disputa da Copa Paulista.

“Implementar é sempre muito difícil, porque você mexe muito com o ambiente. A parte mais difícil nós fizemos durante o campeonato. A minha vontade é ficar, mas disse para o Brenno (Presotto, gerente de futebol) para a gente esperar até semana que vem, ver qual é a ideia do Raphael Pereira, se ele tem propostas, e no meu caso é a mesma coisa”, finalizou.

Raphael Lopes

Nesta quarta-feira (8), o atacante Raphael Lopes esteve na sede do LIBERAL e participou do programa Caderno de Esportes, da Rádio Clube (AM 580). Contratado para a disputa do mata-mata da Série A4, ele destacou que também tem o objetivo de permanecer no Rio Branco.

O jogador está emprestado pelo Ipatinga (MG), mas afirmou que já comunicou seu desejo à diretoria do Tigre, que negocia a manutenção do centroavante. Em cinco jogos pelo alvinegro, Raphael Lopes tem um gol e uma assistência.

Raphael Lopes ressaltou o desejo em permanecer no Rio Branco – Foto: Lucas Ardito/Liberal

Telão para a final

No domingo, o clube irá transmitir a final diante da Francana em um telão no Décio Vitta, com o apoio de um patrocinador. A ação terá o bar do estádio aberto e contará com estacionamento gratuito e espaço kids.

Após vencer o jogo da ida por 2 a 0, o Rio Branco pode perder por até um gol de diferença para levantar a taça, que seria a primeira em 12 anos. Em caso de derrota por dois gols, a Francana leva o título por ter a melhor campanha.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.