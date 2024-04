União Barbarense reforça a defesa para o mata-mata da Série A4

O União Barbarense anunciou nesta quarta-feira (27) duas novas contratações para o setor defensivo, visando a disputa das quartas de final do Campeonato Paulista Série A4. Chegam ao clube de Santa Bárbara d’Oeste o goleiro Airon, de 29 anos, e o zagueiro Edgar Silva, de 34.

A dupla ainda não está no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), mas já deverá estar à disposição do técnico Toninho Cobra para a partida de ida do mata-mata, no sábado (6), contra a Francana, no estádio Antonio Guimarães, em Santa Bárbara.

Zagueiro Edgar e goleiro Airon irão disputar as quartas da Série A4 pelo União – Foto: Divulgação/União Barbarense

Revelado pelo Guaratinguetá, o goleiro Airon teve uma passagem pelo Rio Branco, em 2015, mas não jogou. De lá para cá, rodou por 16 clubes até retornar à região. Neste ano, defendeu as cores do Murici-AL, disputando oito partidas na primeira divisão do Campeonato Alagoano.

Edgar Silva, por sua vez, também possui longa jornada no futebol, que inclui passagens por clubes de Macau (região que pertence à China) e Egito. No Brasil, já jogou por Taubaté, Atlético Cearense, Madureira-RJ, Volta Redonda-RJ e Ferroviário-CE. Seu último clube foi o Iporá-GO, onde fez 11 jogos.

Regulamento

Para o mata-mata, cada equipe classificada pode realizar até quatro trocas na lista de inscritos na competição. Airon e Edgar devem preencher as vagas dos goleiros Maicon e Tiago Silva, que foram punidos pelo TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) de São Paulo por conta da briga generalizada no dérbi diante do Rio Branco.

Diferentemente do ano passado, a edição de 2024 não terá disputa por pênaltis. Ou seja, para avançar à semifinal, o União Barbarense terá de vencer a Francana no placar agregado. Em caso de empate após os dois jogos, a classificação será da equipe de Franca, por ter melhor campanha geral.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.