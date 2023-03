União Barbarense anuncia técnico com passagens pela Série A3 e Bezinha

Anúncio do novo comandante foi feito em entrevista coletiva realizada pela diretoria unionista - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

O União Barbarense anunciou nesta terça-feira (14) a contratação do técnico Toninho Cobra para comandar a equipe durante a disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. O treinador de 60 anos chega ao clube após trabalho no Jaciobá, de Alagoas. Além dele, foram anunciados o auxiliar técnico Douglas Barbosa e o preparador físico Duílio Moraes de Souza.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O anúncio do novo comandante foi feito em entrevista coletiva realizada pela diretoria unionista, que também serviu de apresentação do novo técnico. Com 29 anos de carreira, Toninho Cobra construiu a maior parte de seu trabalho em clubes da Bezinha e da Série A3 do Campeonato Paulista.

Entre os principais clubes que comandou, estão Flamengo de Guarulhos, Grêmio Barueri e XV de Jaú. Além disso, comandou a Ferroviária em 2009, quando a equipe disputava a Série A2, o nível mais alto já treinado por ele.

No ano passado, Cobra chegou a ser contratado pelo União São João de Araras para a disputa da 4ª divisão estadual de 2022. No entanto, divergências com a diretoria do clube fizeram com que o trabalho fosse encerrado após 22 dias e sem nenhum jogo oficial.

A primeira sessão de treinamento comandada pelo novo técnico do Leão da 13 foi justamente na manhã desta terça. Ele afirmou que o clube conta, atualmente, com 29 jogadores no plantel. Alguns já estão contratados e outros estão em fase de avaliação, sendo que oito deles vieram do Rio Claro.

“Eu quero vir aqui para subir de divisão, para conquistar algo com a camisa do União Barbarense. É um clube que, a partir do momento em que começar a vencer, volta a colocar medo nos adversários. É um clube grande, que já foi de A1, já passaram muitos jogadores e treinadores bons. Quero marcar meu nome aqui”, disse durante a apresentação.

A estreia do União Barbarense na Bezinha de 2023 está marcada para o dia 23 de abril, às 11h, quando a equipe enfrenta o Colorado Caieiras, fora de casa. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco.