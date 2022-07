Suzano realiza neste domingo corrida e caminhada em Americana

A Suzano Papel e Celulose realiza na manhã deste domingo a Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem, em parceria com a empresa Chelso Sports. A prova conta com percursos de 5 km e 10 km e horário de largada previsto para 8h, próximo à Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana, na Rua Abrahim Abraham, 97, no Parque Residencial Nardini. O trajeto da prova seguirá pela Avenida Brasil e ruas próximas.

De acordo com a empresa organizadora, o objetivo do evento é incentivar a prática de esportes e a integração com a comunidade. As inscrições já estão encerradas e foram arrecadados alimentos, produtos de higiene pessoal ou de limpeza, no momento da entrega do kit da prova.

A retirada dos kits teve início ontem e continua neste sábado, das 10h às 15h, na ADC (Associação Desportiva Classista) da Suzano, em Limeira. É preciso que o corredor apresente documento com foto, comprovante de inscrição e carteirinha de vacinação contra a Covid-19.

Os itens arrecadados serão entregues para a Apae de Americana e para o Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo, no bairro São Domingos.