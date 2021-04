Secretaria de Esportes arrecada 100 quilos de alimentos com torneio eletrônico

Campeonato de Fifa 20 será disputado de forma online a partir do dia 3 de maio, com 52 participantes

A Secretaria de Esportes de Americana arrecadou 100 quilos de alimento não perecível durante as inscrições – já encerradas – para o 1º Campeonato de Jogos Eletrônicos, conforme a prefeitura divulgou nesta sexta-feira (23). O torneio será disputado a partir do dia 3 de maio, com o jogo de futebol Fifa 20.

Ao todo, 52 pessoas estão confirmadas na competição, que acontecerá de forma online, com cada um em sua casa.

Alimentos arrecadados serão entregues para entidades – Foto: Divulgação / Prefeitura de Americana

A participação custava um quilo de alimento. Os itens arrecadados serão entregues para entidades assistenciais e para o Fundo Social de Solidariedade do município.

“Vai ser um campeonato legal. Tivemos retorno do público e começamos no próximo mês. Agradeço as doações. Foi uma maneira de ajudarmos as pessoas que estão precisando”, disse a secretária municipal de Esportes, Grasiele Rezende.