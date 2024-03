Rio Branco terá novo mascote a partir deste sábado; veja o vídeo

O Rio Branco terá um novo mascote a partir deste sábado. No intervalo do duelo diante do Independente de Limeira, às 15h, no estádio Décio Vitta, em Americana, o clube irá revelar o Tigrão, novo boneco que representará a equipe. Ele entrará em ação no lugar do Tigrinho, mascote que era criticado por alguns torcedores, por não ter uma aparência intimidadora.

O anúncio da nova “contratação” riobranquense aconteceu na manhã desta quarta-feira, através das redes sociais do clube americanense. A publicação mostra o novo mascote, com rosto borrado, chegando e dando chutes a gol, sendo até mesmo apresentado na sala de entrevistas coletivas. O nome Tigrão foi definido em votação realizada por meio do Instagram.

“É com um misto de nostalgia e gratidão que nos despedimos do Tigre antigo, símbolo de tantas batalhas e conquistas memoráveis. Ao longo dos anos, ele representou nossa garra, nossa determinação e nossa união como comunidade de torcedores”, diz um trecho da legenda da postagem.

Os torcedores brincavam com a aparência do antigo mascote, que tinha uma imagem amistosa e sem a “agressividade” dos mascotes de vários outros times. Ele entrou em ação em 2012 e, ultimamente, não vinha sendo muito utilizado pelo clube em dias de jogos ou demais ações.

Antigo mascote do Rio Branco era alvo de brincadeiras por não ser intimidador – Foto: Arquivo / O Liberal

Jogo decisivo

Dentro de campo, a partida de apresentação do Tigrão é válida pela 15ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A4. O Rio Branco precisa vencer para se classificar ao mata-mata sem depender de outros resultados. No entanto, se empatar ou perder, precisará torcer contra outras equipes.

Por outro lado, o Independente está na zona de rebaixamento e também precisa vencer, além de contar com outros placares, para escapar da queda para a quinta divisão.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.