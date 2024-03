Rio Branco tem melhor público da rodada na Série A4 

No empate diante do Barretos, 950 pessoas estiveram no Décio Vitta; equipe volta a campo nesta quarta

O Rio Branco teve pela primeira vez na temporada o melhor público da rodada no Campeonato Paulista da Série A4. No empate sem gols diante do Barretos, no último sábado (16), 950 torcedores estiveram no estádio Décio Vitta, em Americana, para prestigiar a equipe.

Empate entre Rio Branco e Barretos contou com 950 torcedores no Décio Vitta – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Apesar disso, não foi o melhor público riobranquense neste ano. Na segunda rodada, em outro empate sem gols, contra o Vocem, 1.299 pessoas marcaram presença no jogo. No entanto, a partida entre Barretos e Independente contou com 1.359 torcedores e ficou à frente do Tigre na ocasião.

O segundo maior público deste fim de semana foi para Penapolense e Vocem, com 613 pagantes, seguido de União Barbarense e Taquaritinga, com 478. Por outro lado, o menor número ficou por conta de Joseense e Independente, duelo direto contra o rebaixamento, que contou com apenas 18 torcedores.

Próximo jogo

De olho no duelo diante do XV de Jaú, na quarta-feira (20), em Americana, o elenco do Rio Branco se reapresentou nesta segunda (18). Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no fim de semana realizaram uma atividade regenerativa, enquanto os reservas e aqueles que tiveram baixa minutagem treinaram no Parque Dona Albertina, no Carioba.

A equipe americanense tem 18 pontos e ocupa a sétima posição da Série A4, dentro da zona de classificação ao mata-mata. Já o XV de Jaú possui 22 pontos e é o terceiro colocado.

