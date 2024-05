Rio Branco realiza melhorias no gramado do Décio Vitta para a Copa Paulista

O Rio Branco iniciou nesta quinta-feira (23) um processo de melhorias no gramado do estádio Décio Vitta, em Americana, de olho na Copa Paulista. A estreia da equipe está marcada para o dia 15 de junho, às 15h, dentro da casa riobranquense.

As melhorias no gramado contemplam trabalhos no solo, como areação, retirada de material orgânico e palha de grama, assim como controle de pragas. Além disso, o gramado também está recebendo melhorias no sistema de irrigação, de acordo com o vice-presidente do clube, Vinícius Carreon.

Rio Branco realiza melhorias no gramado do Décio Vitta – Foto: Divulgação/Rio Branco

Nesta quinta, a equipe realizou o segundo treinamento para a preparação, no Parque Dona Albertina, no Carioba. Sob comando do coordenador técnico Leandro Mehlich, a equipe contou com 15 jogadores. Para a atividade, as novidades foram os volantes Flávio e Kayllan, que se reapresentaram após período de folga.

Até o fim desta semana, a expectativa é de que se reapresentem o zagueiro Paim, o meia Gui Marques, assim como os atacantes Vagninho, Luan Carioca, Felipe Muranga e Vitinho, que renovaram com o clube.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.