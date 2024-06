Rio Branco aposta em garotos da base no retorno à Copa Paulista

Elenco do Tigre tem cinco atletas formados no clube, incluindo goleiro que briga pela titularidade

O Rio Branco aposta em garotos da categoria de base para a disputa da Copa Paulista, que começa neste sábado (15), às 15h, contra o Primavera, no estádio Décio Vitta, em Americana. Do grupo de 25 jogadores, cinco foram formados no clube e devem ter a primeira sequência atuando pela equipe profissional. Este é o ano de retorno do clube à competição após sete anos.

Embaixo das traves, Luan Labiuc é quem tem mais chances de já começar jogando. O goleiro de 20 anos, que já integra o profissional desde 2023, disputa a condição de titular com Sandro. Durante o Campeonato Paulista Série A4, Luan entrou em campo uma vez, na vitória por 2 a 1 diante do Taquaritinga, na primeira fase. Esse foi seu primeiro jogo pela equipe de cima.

Luan Labiuc (centro) disputa a titularidade do gol do Rio Branco – Foto: Lucas Ardito/Liberal

O setor defensivo é o que mais tem atletas da base. Os zagueiros Júlio Ferraz, de 21 anos, e Murilo Camara, de 17, fazem parte do grupo riobranquense ao lado do lateral-esquerdo Murilo Natanael, de 19 anos. De acordo com o gerente de futebol do clube, Brenno Presotto, o trio deve receber oportunidades ao longo da competição.

Júlio estreou no profissional neste ano, no mesmo duelo diante do Taquaritinga em que Luan Labiuc jogou. Na temporada 2023, esteve com a equipe Sub-20 do Tigre de Americana e, ao longo de sua formação, passou pelo Sub-15 e Sub-17. Também tem passagem pelas bases de Independente de Limeira e Velo Clube.

Murilo Camara, por sua vez, foi titular em boa parte do Campeonato Paulista Sub-20 deste ano, apesar dos 17 anos, disputando oito jogos e marcando um gol. Na reta final da competição, deixou de atuar pela equipe de base para trabalhar com o profissional. No Sub-17, defendeu o União Barbarense.

Júlio Ferraz finalizando em jogo-treino diante do XV de Piracicaba – Foto: Lucas Ardito/Liberal

Fechando o setor defensivo, o xará Murilo Natanael é quem deve ter mais oportunidades na Copa Paulista. Isso porque o garoto é o reserva imediato de Gustavo Oliveira, que começa o campeonato como titular. Assim, em caso de eventuais suspensões ou lesões, o atleta de 19 anos assume a posição. Neste ano, também fez oito jogos pelo Sub-20.

Briga no ataque

No ataque, por fim, Erik Dias é a cria da base do Rio Branco entre os atacantes. Aos 18 anos, também jogou o Paulista Sub-20 ao lado de Murilo Camara e Murilo Natanael. Devido à concorrência de nomes como Luan Carioca, Vagninho, Vitinho e Felipe Muranga, o jovem larga no fim da fila por uma oportunidade.

