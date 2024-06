Rio Branco inicia Copa Paulista neste sábado, contra o Primavera, em Americana

O Rio Branco entra em campo neste sábado (15) para um jogo de Copa Paulista pela primeira vez em sete anos. Às 15h, no estádio Décio Vitta, em Americana, o Tigre enfrenta o Primavera pela abertura do Grupo 4 da competição, que vale vaga em torneios nacionais para os dois finalistas.

Esse será o primeiro confronto entre as duas equipes desde 1986. Na ocasião, duelaram em partida válida pelo Campeonato Paulista Segunda Divisão, equivalente à Série A2, com empate sem gols. De lá para cá, os clubes se desencontraram em divisões diferentes.

Vitinho pode ser titular no ataque do Rio Branco contra o Primavera – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Ao todo, o retrospecto é de 21 jogos, com 11 vitórias do Rio Branco, cinco empates e cinco derrotas, sendo 30 gols marcados e 11 sofridos. Em 1982, também na segunda divisão, o Tigre derrotou o Primavera por 6 a 0 em frente a 25 mil pessoas – extraoficialmente, esse é o maior público da história do Décio Vitta.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A última vez que o Rio Branco disputou a Copa Paulista foi em 2017, sendo eliminado na primeira fase. Para a edição deste ano, no entanto, a equipe americanense chega com moral após conquistar o título do Campeonato Paulista Série A4 e o acesso à Série A3.

De acordo com a diretoria, o objetivo é se classificar ao mata-mata. Avançam os três primeiros de cada grupo e o melhor quarto colocado.

Na chave, além do Primavera, a equipe de Americana terá pela frente Capivariano, Red Bull Bragantino e São Bento. O time de Bragança Paulista, que disputa a Série A1 do Estadual e a Série A do Campeonato Brasileiro, deverá jogar a competição com o time Sub-23.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Agora sob o comando de Leandro Mehlich, que ocupou o cargo de coordenador técnico durante o Estadual, o Tigre trabalhou duas formas de jogo nesta intertemporada. Assim, a equipe pode jogar no 3-5-2, esquema que foi utilizado na reta final da A4, ou no 4-4-3.

Possível escalação do Rio Branco

Apesar de ter um time base definido, Mehlich ainda tem algumas dúvidas para a escalação inicial. No gol, Luan Labiuc e Sandro brigam até o último momento pela condição de titular após a saída de Eder. Já na defesa, Paim se recupera da dengue e deve ficar de fora da estreia.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Assim, o Rio Branco pode ir a campo com Luan Labiuc (Sandro); João Duarte, Fernando Dias e Edílson Júnior; Vinícius Oliveira, Grigor, Kayllan, Roberto Henrique e Gustavo Oliveira; Vitinho (Vagninho) e Luan Carioca.

Caso o time atue no 4-4-3, a tendência é que a dupla de zaga seja João Duarte e Edílson Júnior, enquanto o ataque deve ter Vitinho e Felipe Muranga ao lado de Carioca.

Confira a tabela de jogos do Rio Branco na Copa Paulista:

1ª rodada : Rio Branco x Primavera – 15/06, às 15h, em casa

: Rio Branco x Primavera – 15/06, às 15h, em casa 2ª rodada : Capivariano x Rio Branco – 22/06, às 15h, fora

: Capivariano x Rio Branco – 22/06, às 15h, fora 3ª rodada : Rio Branco x Red Bull Bragantino – 29/06, às 15h, em casa

: Rio Branco x Red Bull Bragantino – 29/06, às 15h, em casa 4ª rodada : São Bento x Rio Branco – 07/07, às 10h, fora

: São Bento x Rio Branco – 07/07, às 10h, fora 5ª rodada : folga

: folga 6ª rodada : Primavera x Rio Branco – 20/07, às 15h, fora

: Primavera x Rio Branco – 20/07, às 15h, fora 7ª rodada : Rio Branco x Capivariano – 27/07, às 15h, em casa

: Rio Branco x Capivariano – 27/07, às 15h, em casa 8ª rodada : Red Bull Bragantino x Rio Branco – 03/08, às 17h, fora

: Red Bull Bragantino x Rio Branco – 03/08, às 17h, fora 9ª rodada : Rio Branco x São Bento – 10/08, às 15h, em casa

: Rio Branco x São Bento – 10/08, às 15h, em casa 10ª rodada: folga

Confira o elenco do Rio Branco para a Copa Paulista:

Goleiros : Sandro, Luan Labiuc (base), Endrew (Nacional-PR) e Thiago Galice

: Sandro, Luan Labiuc (base), Endrew (Nacional-PR) e Thiago Galice Laterais-direitos : Vinícius Oliveira (Canaã-PA) e Daniel Santos (Londrina)

: Vinícius Oliveira (Canaã-PA) e Daniel Santos (Londrina) Laterais-esquerdos : Gustavo Oliveira e Murilo Natanael (base)

: Gustavo Oliveira e Murilo Natanael (base) Zagueiros : Paim, Júlio Ferraz (base), Edílson Jr (Barretos), João Duarte (Penapolense), Fernando Dias (Paritins-AM) e Murilo Camara (base)

: Paim, Júlio Ferraz (base), Edílson Jr (Barretos), João Duarte (Penapolense), Fernando Dias (Paritins-AM) e Murilo Camara (base) Volantes : Grigor, Kayllan e Flávio

: Grigor, Kayllan e Flávio Meio-campistas : Raynan (XV de Jaú), Gui Marques e Roberto Henrique (Batalhão-TO)

: Raynan (XV de Jaú), Gui Marques e Roberto Henrique (Batalhão-TO) Atacantes: Luan Carioca, Vitinho, Vagninho, Felipe Muranga, Matheus Carvalho (América-MG) e Erik (base)

*Estagiário sob supervisão de Rodrigo Alonso