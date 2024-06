Após sete anos, Rio Branco retorna à Copa Paulista com vitória sobre o Primavera

Gol marcado por Vagninho fez o Tigre estrear com o pé direito na competição, no estádio Décio Vitta

Vagninho comemora o gol que garantiu a vitória do Rio Branco sobre o Primavera - Foto: Alex Santos/Macario

O Rio Branco estreou com o pé direito na Copa Paulista depois de sete anos. Jogando neste sábado (15), no Décio Vitta, diante de 849 torcedores, o time americanense ganhou do Primavera de Indaiatuba por 1 a 0.

O gol foi marcado por Vagninho de cabeça, aos 16 minutos do segundo tempo. A equipe de Leandro Mehlich teve um desempenho tímido no primeiro tempo, mas melhorou na segunda etapa. O time volta campo no próximo sábado (22), às 15h, quando visita o Capivariano.

A primeira grande chance na partida surgiu aos 2 minutos e foi do adversário. O meia Renatinho passou por Grigor e chutou forte, sendo que a bola passou à direita do goleiro Sandro.

O Rio Branco só deu o troco aos 25 minutos. Na cobrança de escanteio pela direita, Kayllan mandou para a grande área e Fernando subiu livre de cabeça, mas o goleiro Victor Hugo fez grande defesa.

No final do primeiro tempo, o time de Indaiatuba levou perigo numa cobrança fechada de escanteio, em chute de Renatinho. O goleiro Sandro defendeu.

Os dois times voltaram com a mesma formação no segundo tempo e o Rio Branco foi melhor com mais qualidade na saída de bola. Logo aos 3 minutos, Kayllan chutou forte pelo lado direito e a bola passou perto do gol.

Aos 10 minutos, o Tigre chegou de novo com Luan Carioca, mas o goleiro do Primavera conseguiu evitar o gol e mandar para escanteio.

De tanto insistir, a equipe americanense abriu o placar em bela jogada de Vagninho. Ele tocou para Gustavo na esquerda e correu para a grande área. Gustavo cruzou e o atacante se antecipou ao goleiro para abrir o placar de cabeça.

O adversário não conseguiu articular as jogadas e o time de Mehlich continuou dominando. Vitinho entrou na vaga de Luan Carioca e criou grandes oportunidades.

Aos 26, ele passou pelo jogador do Indaiatuba e bateu cruzado com o pé esquerdo, sendo que Victor Hugo evitou aquele que seria o segundo gol, ao mandar a bola para escanteio.

Cinco minutos depois, Vitinho fez outra bela jogada, desta vez pelo lado esquerdo. De fora da área ele tentou tirar do goleiro e chutou por cima, mas a bola tocou na trave. No último lance, o Primavera quase empatou com Vinícius, mas o zagueiro Fernando evitou o empate.