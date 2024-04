Rio Branco inicia semana de trabalho para o jogo do acesso

Após o empate em 1 a 1 contra o XV de Jaú, no sábado (20), pela partida de ida da fase semifinal do Campeonato Paulista Série A4, o Rio Branco se reapresentou nesta segunda-feira (22). Agora, o foco do trabalho passa a ser o jogo da volta, no domingo (28), às 10h, em Jaú, que valerá o acesso para a Série A3.

Na reapresentação, os atletas que foram titulares fizeram uma atividade regenerativa no estádio Décio Vitta, enquanto os demais realizaram treinamentos técnicos e táticos. Ao longo da semana, o elenco fará treinos no período da manhã.

Técnico Raphael Pereira, do Rio Branco – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Para se garantir na terceira divisão do ano que vem e, consequentemente, na final da A4, o tigre terá de vencer o duelo de volta. Isso porque as duas equipes têm a mesma pontuação e quantidade de vitórias, mas o XV leva a melhor no saldo de gols.

Apesar da necessidade de conquistar o resultado fora de casa, o técnico do Tigre, Raphael Pereira, diz que o time precisará ter calma ao longo do jogo para chegar ao gol.

Atacante Vitinho durante treino do Rio Branco – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“O grupo é forte, então vamos ter uma reunião estratégica para encarar a equipe de Jaú, que é muito qualificada. Vamos detalhar e organizar para poder encarar com calma o gol. Nós temos 90 minutos mais acréscimos, então esse gol pode sair no primeiro, segundo ou nos acréscimos”, disse em coletiva de imprensa após o duelo de ida.

A cautela planejada para o jogo da volta é a mesma adotada durante os primeiros 90 minutos. Ao ser questionado sobre a postura de sua equipe após estar perdendo por 1 a 0, Raphael Pereira alegou que não poderia expor o time e levar um segundo gol, que “jogaria tudo por água abaixo”.

Caravana

Após quebrar o recorde de melhor público do campeonato, com 4.555 torcedores diante do XV, a torcida do Rio Branco se mobiliza para ir a Jaú. Para o jogo que definirá o acesso, os riobranquenses terão uma caravana saindo do Décio Vitta. Informações podem ser consultadas pelo WhatsApp (19) 99615-4595, com o torcedor Matheus Liasch.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.