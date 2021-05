Rio Branco goleia time Sub-20 do Comercial de Tietê por 5 a 0 em jogo-treino

Equipe segue em preparação para a Bezinha; volta do zagueiro Crepaldi e do lateral Leandro Guizi são novidades

Em mais um teste visando a preparação do elenco para a disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha, o Rio Branco venceu nesta sexta-feira (7) o time Sub-20 do Comercial de Tietê, pelo placar de 5 a 0, no estádio Décio Vitta, em Americana.

Leandro Guizi voltou de empréstimo e está reintegrado ao elenco do Rio Branco – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Os gols da partida foram marcados pelo atacante Thiago, que fez dois, Daniel, que está em avaliação no clube, e pelo zagueiro Crepaldi, além de um gol contra do adversário.

Uma das novidades no Tigre é justamente Crepaldi, autor de um dos gols, que defendeu a camisa do time de Americana em 2019 e em 2020 e está de volta, mas ainda não foi contratado. A diretoria ainda vai definir a situação do atleta.

Além dele, o lateral-esquerdo Leandro Guizi, que estava emprestado para o time do Batatais, que disputa a Série A3 do Campeonato Paulista, também voltou para o Rio Branco e já está reintegrado ao elenco do técnico Marcos Campangnollo.