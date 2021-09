Rio Branco enfrenta o Catanduva quarta e sábado, às 15 horas

Tigre disputará a primeira partida das oitavas fora de casa e, depois, receberá o adversário no estádio Décio Vitta

O Rio Branco vai enfrentar o Catanduva na quarta-feira (29) e no sábado, nas oitavas de final do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha. Nos dois dias, o jogo começará às 15 horas.

O Tigre disputará a partida de ida fora de casa. Depois, receberá o adversário no estádio Décio Vitta, em Americana. As datas e os horários foram divulgados pela FPF (Federação Paulista de Futebol) na manhã desta segunda-feira, um dia após a conclusão da primeira fase.

Equipe americanense está invicta há oito jogos na Bezinha – Foto: Thiago Barreto / Rio Branco

Por ter melhor campanha na competição, a equipe americanense, além de decidir em casa, também avançará em caso de empate na soma dos resultados. Se ninguém fizer gol nos dois jogos, por exemplo, a vaga nas quartas será do Rio Branco.

“Qualquer vantagem dentro de uma competição tão acirrada quanto essa que nós disputamos hoje, que é a Bezinha, é uma vantagem bastante salutar”, afirmou o técnico do Tigre, Bira Arruda, em entrevista ao LIBERAL.

Invicto há oito partidas, o Tigre tem o terceiro melhor aproveitamento do torneio, com 23 pontos. Portanto, conforme está previsto no regulamento, terá pela frente o dono da 14ª melhor campanha, que é o Catanduva.

“A equipe do Catanduva é muito forte. Classificou com 15 pontos, dentro de um grupo muito competitivo também”, afirmou o treinador.

O adversário, que soma quatro vitórias, três empates e três derrotas na Bezinha, carimbou sua vaga nas oitavas de final como o melhor quarto colocado entre todos os grupos. A equipe conseguiu sua classificação apenas no último domingo, ao vencer a Inter de Bebedouro por 1 a 0, fora de casa.