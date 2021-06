Rio Branco aposta em parcerias com esportistas de outras modalidades

Em busca de novos públicos, o Rio Branco tem apostado em parcerias com esportistas de outras modalidades. O Tigre já firmou acordos com o piloto americanense Fabio Casagrande e com o lutador barbarense Moisés Mizzael, que vão expor a marca do clube em suas competições.

“A ideia é atingir novos públicos, outros públicos, fazendo assim a nossa marca mais forte, tendo mais visibilidade”, disse Thiago Barreto, vice-presidente social e diretor de marketing do Rio Branco.

Atleta de MMA, Moisés Mizzael vai representar o Tigre em suas lutas – Foto: Thiago Barreto / Rio Branco

Casagrande compete na TCR South America, campeonato de turismo que acontece em países como Argentina, Chile, Uruguai e Brasil. As cores do Tigre estarão no material de corrida do piloto e também existe a possibilidade de o escudo do clube estampar seu carro.

A parceria com Casagrande foi anunciada pelo Rio Branco em 6 de junho, após um encontro entre o piloto e o vice-presidente de futebol, Claudio Bonaldo.

Nesta segunda-feira (14), o Tigre adicionou Mizzael à sua lista de representantes. Campeão brasileiro de muaythai em 2019, o lutador migrou para o MMA em fevereiro de 2020. Invicto na carreira, ele tem um cartel de 20 vitórias, 17 delas por nocaute.

Mizzael treina em Campinas, na Nova Geração Muaythai e MMA; e em Rio Claro, nas academias Skull King’s Fight, com o técnico Ricardo Naef, e Atos Rio Claro – Leandro Brassoloto Jiu-Jitsu.

“Meu objetivo é sempre estar entre os melhores. Migrei ao MMA por estar mais em ascensão e espero, um dia, chegar ao UFC”, afirmou o atleta via assessoria de imprensa do Rio Branco.

Dentro de campo, o Tigre segue sua preparação para o Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha, que começa em 22 de agosto.