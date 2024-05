Com mata-mata dominante, Rio Branco supera desconfiança para ser campeão

Elenco, comissão técnica, diretoria e outros funcionários do Rio Branco em 2024 – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O título do Campeonato Paulista Série A4, conquistado pelo Rio Branco na vitória por 2 a 1 contra a Francana, fora de casa, no último domingo, com dois gols de Raphael Lopes, colocou fim a um período de 12 anos da equipe de Americana sem levantar uma taça. O Tigre levou a melhor no agregado por 4 a 1 e encerrou com chave de ouro uma campanha marcada por altos e baixos.

A participação riobranquense na Série A4 começou contra o Penapolense, então um dos favoritos ao acesso. Fora de casa, o Tigre venceu por 1 a 0, com gol marcado pelo zagueiro Gustavo Brandão, que terminaria a competição como artilheiro, marcando nove gols, e eleito Craque do Campeonato. A vitória somada à boa atuação gerou expectativas nos torcedores para o torneio – mas a primeira fase se desenhou de outra forma.

Sob o comando de Valmir Israel, a equipe de Americana não conseguiu manter uma sequência de boas atuações. Após os dez primeiros jogos, o Rio Branco tinha uma campanha de quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas. Entre os resultados negativos, os mais notáveis foram 3 a 0 contra a Francana e 2 a 1 diante do União Barbarense. O dérbi, inclusive, foi marcado por uma briga generalizada após o jogo e culminou na demissão do treinador.

Elenco e comissão recebem a taça de campeão e comemoram em Franca – Foto: Igor do Vale / Ag. Paulistão

Apesar de ainda estar na oitava posição e dentro da zona de classificação ao mata-mata, o clima no Décio Vitta era de desconfiança. Para o primeiro jogo pós-dérbi, contra o Taquaritinga, fora de casa, o Tigre apostou no interino Raphael Pereira, que já havia comandado a equipe na quarta divisão de 2019. Com uma série de desfalques, o técnico precisou recorrer à base e promoveu a estreia do jovem goleiro Luan Labiuc entre os profissionais. Mesmo assim, vitória por 2 a 1 para a equipe americanense.

EFETIVADO

Após o bom resultado, a diretoria optou pela efetivação de Raphael como técnico e contratou Leandro Mehlich para auxiliar no dia a dia, exercendo a função de coordenador técnico. De lá para cá, o time não perdeu mais. O Rio Branco terminou a primeira fase na sexta posição, com 25 pontos conquistados.

Para a disputa do mata-mata, a equipe contou com as chegadas de jogadores como David Lazari, Vagninho e Raphael Lopes, que foram importantes para o título. Do duelo em Taquaritinga aos jogos da final, o Tigre entrou em campo 11 vezes, com retrospecto de sete vitórias e quatro empates, sendo 75,7% de aproveitamento. Neste período, o time balançou as redes 18 vezes e sofreu apenas cinco gols.

MATA-MATA

Se a primeira fase foi de altos e baixos, o mata-mata ficou marcado pela solidez riobranquense. Nas quartas de final, o Tigre despachou o Taquaritinga após vitória por 3 a 1 em Americana e empate sem gols fora de casa. Posteriormente, na semi, empatou com o XV de Jaú em 1 a 1 no Décio Vitta e venceu o jogo da volta por 3 a 0, no Zezinho Magalhães. Por fim, na final diante da Francana foi dominante mais uma vez, vencendo os dois jogos, por 2 a 0 em casa e 2 a 1 fora.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.

Todos os jogos do Rio Branco na Série A4:

1ª fase

Penapolense 0x1 Rio Branco

Rio Branco 0x0 Vocem

Rio Branco 1×2 Jabaquara

São-Carlense 1×0 Rio Branco

Rio Branco 2×1 Ska Brasil

Osasco Audax 1×2 Rio Branco

Francana 3×0 Rio Branco

Rio Branco 2×0 América

Rio Branco 1×1 Nacional

União Barbarense 2×1 Rio Branco

Rio Branco 0x0 Barretos

Rio Branco 2×0 XV de Jaú

Joseense 1×1 Rio Branco

Rio Branco 2×0 Independente

Quartas de final:

Rio Branco 3×1 Taquaritinga

Taquaritinga 0x0 Rio Branco

Semifinal:

Rio Branco 1×1 XV de Jaú

XV de Jaú 0x3 Rio Branco

Final: