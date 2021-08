Rio Branco anuncia contratação do atacante Yago, ex-Desportivo Brasil

Jogador de 21 anos disputou 13 partidas na Série A3 deste ano e já trabalha com o elenco do Tigre

De olho no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha, o Rio Branco anunciou mais um reforço nesta quinta-feira (12). Trata-se do atacante Yago, que defendeu o Desportivo Brasil nas três últimas edições da Série A3.

Atleta chegou ao clube nesta semana, de olho na disputa da Bezinha – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O jogador, que atua pelas beiradas do campo, marcou um gol e disputou 13 partidas na competição deste ano, cinco delas como titular. No ano passado, ele também chegou a jogar o Módulo II do Campeonato Mineiro, pelo Athletic.

O atleta de 21 anos chegou ao Rio Branco nesta semana e já se juntou ao elenco. “A diretoria do Rio Branco me ligou, me passou um projeto muito bom, que me agradou e me fez tomar a decisão de fechar com o Rio Branco. Acredito também no trabalho do Bira [Arruda], um excelente treinador”, disse o atacante, via assessoria de imprensa.

Com ele, o time comandado por Bira Arruda passa a ter 23 jogadores contratados para a temporada. O Tigre fará sua estreia na Bezinha no próximo dia 21, contra o Grêmio São-Carlense. As equipes entram em campo às 15 horas, no estádio Décio Vitta, em Americana.

Mas antes, também no DV, o Rio Branco enfrentará o XV de Piracicaba em jogo-treino programado para este sábado, às 10 horas.