Rafael Martins, de Americana, conquista o tricampeonato paulista de hipismo

Garoto de 14 anos teve o melhor desempenho entre todas as idades na disputa com obstáculos de 90 centímetros

Atleta americanense compete em parceria com o cavalo Carano da Essência – Foto: Arquivo pessoal

O americanense Rafael Spagnol Martins, de 14 anos, se sagrou tricampeão paulista de hipismo no último fim de semana, no Clube Hípico Santo Amaro, em São Paulo.

Ele venceu na modalidade CCE (Concurso Completo de Equitação), uma espécie de triatlo equestre. Esse foi seu último torneio com obstáculos de 90 centímetros. No ano que vem, o garoto vai subir para 1 metro.

Nas outras duas vezes que faturou o título estadual, em 2018 e 2019, Rafael competiu com 70 cm. O americanense pertence à categoria Mirim, mas, em suas vitórias, teve o melhor desempenho entre todas as idades.

“Não é qualquer um que consegue um tricampeonato”, afirmou o cavaleiro, que atua em parceria com o cavalo Carano da Essência.

As provas do fim de semana também valeram pela quarta e última etapa da Copa Santo Amaro, que terminou com Rafael como campeão geral. De quebra, ele ainda conquistou a primeira posição no Campeonato Abhir (Associação Brasileira dos Cavaleiros de Hipismo Rural).

Em ascensão no esporte, Rafael já tem planos para, futuramente, disputar provas no exterior e treinar na Inglaterra, mas ele quer subir um degrau de cada vez. “Por enquanto, a ideia é ir subindo de categoria, e subindo bem”, disse o garoto, que também é tricampeão brasileiro.