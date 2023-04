Projeto com aulas gratuitas de judô participa de competição em Americana

Alunos da Adaju participaram do Festival de Judô Sub-17, no último domingo - Foto: Arquivo Pessoal

O projeto Adaju (Associação Desportiva Americanense de Judô), que atua no CCL (Centro de Cultura e Lazer) de Americana e na Cidade Jardim, participou do Festival de Judô Sub-17, no último domingo (16) no Centro Cívico. A ação, que proporciona aulas gratuitas, visa atender jovens da cidade e incentivar a prática do esporte, com foco nas artes marciais.

O sensei Luciano Rabello, que participa do projeto, afirma que a competição do fim de semana serviu de preparação para os judocas, que terão campeonatos maiores futuramente. O festival foi promovido pela Prefeitura de Americana e contou com a presença do secretário de esportes Marcio Leal e do vereador Thiago Brochi.

“Foi um campeonato inter-regional para preparar nossos atletas, as crianças e os atletas de ponta para os campeonatos da Fpjudô (Federação Paulista de Judô), ou aos campeonatos nacionais”, disse Luciano.

Também fazem parte da equipe de professores os senseis Edson Catarino e Diego Caixeta. Luciano afirma, ainda, que a proliferação das artes marciais ajudaria a transformar as escolas em ambientes pacíficos, colaborando com a segurança desses locais.

“A gente acredita que com essas crianças fazendo esse projeto, se tiver nas escolas o judô como disciplina, ou artes marciais, futuramente não irá existir esses ataques [Em referência aos ataques recentes em escolas]. Eu acredito plenamente que a educação, o esporte, o judô salva vidas. Eu vejo salvar vidas”, explicou.

O projeto almeja expandir a área de atuação, levando as aulas para a comunidade do Zincão, aumentando o alcance de pessoas que podem usufruir do judô para o crescimento pessoal. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco