Programa ‘QualiVida’ completa 6 meses e atende 2,3 mil pacientes em Santa Bárbara

O “QualiVida” completa seis meses neste domingo. O programa intersetorial da Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste, lançado em outubro do ano passado, traz atividades em áreas de bem-estar e lazer. A iniciativa atende pouco mais de 2,3 mil pacientes, sendo 1.155 adultos e 1.153 crianças de seis a 17 anos. Hoje são 89 núcleos espalhados por 28 bairros, somando 137 turmas divididas em 20 modalidades.

O intuito é estimular a prática esportiva, prevenir e minimizar as doenças ligadas ao sedentarismo, com a adoção de um estilo de vida saudável. O programa tem como ponto de partida as UBSs (Unidades Básicas de Saúde), com núcleos de atividades físicas em diversos bairros, todos com a orientação de um profissional do esporte.

Núcleos de atividades físicas estão instalados em áreas de bem-estar e lazer – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

Esses núcleos utilizam os espaços de bem-estar e lazer, entregues pela administração municipal, que já previam o uso da prática esportiva como forma de promoção à saúde física e mental da população, com foco na qualidade de vida.

Ao todo, 44 núcleos de atividades físicas estão instalados em áreas de bem-estar e lazer, equipados para atender as modalidades e todos os públicos, desde crianças até idosos, estimulando a interação social e o lazer e, consequentemente, a saúde integral.

O programa oferta as modalidades atletismo, autocuidado e bem-estar, basquete 3×3, caminhada, condicionamento, futebol, futebol de areia, futebol feminino, futsal, futvôlei, handebol, iniciação à ginástica artística, karatê, meditação, minobol, pilates, quimbol, vôlei, vôlei de praia e yoga.

“O ‘QualiVida’ tem sido um sucesso, com ampla participação das pessoas praticando as atividades esportivas, físicas e de treinamento. Nossa missão é construir em curto, médio e longo prazo melhorias na vida das pessoas, com qualidade de vida, resultando em uma sociedade mais saudável”, avalia o prefeito Rafael Piovezan.

Diretor de Cuidados Físicos e Bem-Estar e o doutor em Educação Física pela Unicamp na área de Atividade Física, Adaptação e Saúde, Denis Modeneze citou exemplos internacionais, como os das cidades canadenses de Vancouver, Toronto e Montreal, que demonstram que o investimento em espaços públicos de qualidade contribui significativamente para a melhoria do perfil de saúde dos cidadãos, reduzindo gastos com saúde a longo prazo e elevando a qualidade de vida de maneira geral.

“No Canadá, a integração de áreas verdes e espaços de lazer nas cidades tem sido uma política pública de sucesso, comprovada por estudos que mostram uma correlação direta entre o acesso a esses espaços e a redução de doenças crônicas, além de melhorias na saúde mental. Essas cidades são exemplos vivos de que o bem-estar coletivo começa com a criação de ambientes que incentivam estilos de vida saudáveis. Em Santa Bárbara, o programa Qualivida é um reflexo dessa filosofia”, explicou Modeneze, que também é pesquisador membro do Grupo de Estudos em Qualidade de Vida, Atividade Física e Saúde.

Saudável

O programa tem dado resultado para a agente comunitária de Saúde do Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola, Cecília Ferreira Russo, 52 anos, que levou muitos pacientes a participarem das aulas.

“Na UBS São Fernando, comecei a levar os pacientes para o programa, comecei a gostar das aulas e a pegar firme. Perdi quase oito quilos. A alimentação também eu mudei”, contou. “Quero continuar porque foi muito bom para minha saúde e para mim”, enfatizou.

Também identificou mudanças na saúde e na autoestima Magali da Conceição Garcia, de 48 anos, aluna do núcleo do Jardim Santa Rita.

“Fui ao postinho do São Francisco, fiz uns exames e deu diabetes. Nisso, o médico falou para eu fazer as aulas e durante seis meses já deu para ver uma diferença. Estou tendo mais ânimo e estou voltando a sonhar de novo, retomando os estudos e focando em coisas boas, sorrindo mais, até me olhando no espelho”, disse.

Para participar do programa “QualiVida”, mais informações podem ser obtidas no site da prefeitura; Instagram da Secretaria de Esportes ou ainda pelo telefone 3455-1231, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.