Pela LBF, Vera Cruz Campinas perde para o Blumenau fora de casa

Mesmo com grande atuação da ala Tassia, que foi a cestinho do jogo, time de Campinas perdeu por 76 a 70 nesta quarta

A equipe do Vera Cruz Campinas foi derrotada por 76 a 70 pelo time do Blumenau, fora de casa, nesta quarta-feira, em sua segunda partida disputada da LBF (Liga de Basquete Feminino). O destaque do time visitante foi ala Tassia, de Americana, que terminou como a cestinha do jogo, com 24 pontos marcados.

Partida foi disputada em Santa Catarina e acabou com vitória do time da casa – Foto: Vitor Bett

O time campineiro vinha de uma vitória sobre o AEC/Tietê Agroindustrial/BAX Catanduva no dia 8 de março, em sua estreia na competição nacional, mas em seguida ficou sem entrar em quadra por 23 dias, em função da paralisação das atividades esportivas por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Já a equipe catarinense fez seu primeiro jogo no campeonato nesta quarta.

Com o resultado, o Vera Cruz Campinas ficou em quarto lugar na tabela, com três pontos conquistados, mesma pontuação do próprio Blumenau, que aparece em terceiro por conta dos critérios de desempate, e do Ituano, que está na quarta posição.

A próxima partida da equipe de Campinas será no dia 6, próxima terça-feira, contra o Sodiê Doces / Mesquita / LSB RJ, segundo colocado no certame, mais uma vez fora de casa, às 19 horas. O Blumenau joga antes, no domingo, contra o líder Sesi Araraquara, novamente em Santa Catarina, às 16 horas.