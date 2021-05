Paulista Sub-23 Segunda Divisão começa em 22 de agosto

O Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha, vai começar em 22 de agosto. Rio Branco e União Barbarense conheceram o calendário nesta quinta-feira (27), em reunião realizada entre a FPF (Federação Paulista de Futebol) e os clubes.

O encontro aconteceu por videoconferência. Na oportunidade, a federação apresentou três opções de formato de disputa, segundo a diretoria do Rio Branco. A programação escolhida termina em 31 de outubro. O número de equipes participantes, no entanto, segue indefinido.

Rio Branco e União Barbarense em confronto pela Bezinha de 2020 – Foto: Alex Ferreira / Rio Branco

Assim como no ano passado, haverá duas rodadas por semana. A primeira fase acontece entre os dias 22 de agosto e 26 de setembro, com grupos de seis times cada. Na sequência, haverá as oitavas de final, com jogos em 29 de setembro e 3 de outubro.

As quartas ocorrem nos dias 6 e 10 de outubro. Depois, as equipes terão uma semana de folga até as semifinais, marcadas para 17 e 24 de outubro, e os vencedores vão disputar a decisão nos dias 27 e 31. Os finalistas jogarão, ao todo, 18 partidas.

O calendário foi repassado pela diretoria do Rio Branco ao LIBERAL. “É o que a gente pensava. A gente pensou até que seria um pouquinho antes, lá para o dia 10. Mas o dia 22 encaixou no que a gente achava. Acho que ficou legal”, disse o diretor de futebol Tiago Bernardi.

A presença de torcedores no estádio continua proibida para a competição deste ano. Por outro lado, todos os jogos serão transmitidos por meio da internet. O conselho técnico do torneio está programado para 17 de junho.

Reforço a caminho

De acordo com Bernardi, o Tigre permanece em busca de reforços e deve anunciar, na próxima segunda-feira, um meio-campista que atuou como titular na Série A2 deste ano. Na última terça, o time já contou com o retorno do atacante Rodrigo Guimarães, que estava emprestado para o Velo Clube.

O Rio Branco não tem jogo-treino marcado para esta semana, mas negocia, para o primeiro fim de semana de junho, um amistoso contra a equipe Sub-20 do Palmeiras.