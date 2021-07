Natação Americana fatura medalhas no Campeonato Paulista de Inverno

Foi realizado na última semana o Campeonato Paulista de Inverno da FAP (Federação Aquática Paulista), na cidade de Bauru, competição que englobou todas as categorias para a disputa em diferentes etapas. Da região, estiveram presentes atletas da Natação Americana e do Sesi de Americana e de Santa Bárbara d’Oeste.

A equipe Natação Americana teve no total 44 medalhas, sendo 14 ouros, 17 pratas e 13 bronzes.

Natação Americana faturou 44 medalhas durante a competição estadual – Foto: Divulgação

Na categoria Petiz, o time ficou em 5º na colocação geral e em 2º lugar no quadro de medalhas. O time faturou 16 medalhas, sendo seis de ouro, seis de prata e mais quatro de bronze.

Os medalhistas foram Anna Dian (3 ouros), Ana Caroline Azanha (2 pratas e 1 bronze), Lucas Dé (3 ouros e 1 prata), Eduardo Sperandio (1 prata), Otávio Viana (1 prata e 2 bronzes), Antonio Kieper (3 pratas e 1 bronze) e, por fim, Davi Bankoff (1 prata).

No Infantil, o grupo conseguiu também 16 medalhas, sendo cinco ouros, seis prata e quatro bronzes, com destaque para a conquista do Troféu de Melhor Índice Técnico da disputa, com a nadadora Manuela Sega, da categoria Infantil 2. Com vitórias em todas as provas que disputou, ela também foi a mais eficiente do torneio.

Os medalhistas da categoria infantil foram, além de Manuela, que teve três ouros, Rani Jordão (1 ouro, 1 prata e 1 bronze), Gianlucca Melotti (1 ouro), Vinicius Sacheto (1 prata w 1 bronze), Isabela Piragine (1 prata e 1 bronze), Mateus Mometti (2 bronzes) e Thays Lira (3 pratas).

Por fim, na categoria Juvenil, a equipe teve mais 12 medalhas, sendo três ouros, cinco pratas e quatro bronzes, conseguindo também o troféu de Melhor Índice Técnico, agora com Vitor Sega, na categoria Junior 1, que também ganhou suas três provas.

Conquistaram medalhas, além de Vitor, Matteo Vissotto (3 bronzes), Julio Covolam (3 pratas), Juliane Cavalcanti (1 prata e 1 bronze) e Lucas Pelegrini (1 prata).

EQUIPE DO SESI

Já no caso do atletas do Sesi de Americana e de Santa Bárbara, os atletas competiram juntamente com outros times do Sesi de várias cidade, que formaram uma única equipe.

Representaram a região Enzo Nardo Antonio (10º lugar na Infantil 1), Andrei Gabriel da Silva (6º lugar na Infantil 1), Caylla Simões Ruis (5º lugar na Infantil 2), Juliana de Mello (5º lugar na Juvenil 1), Lorena Eduarda Lopes (6º lugar na Juvenil 1) e Rafael Henrique Rodrigues Pasqual (11º lugar na Juvenil 2).