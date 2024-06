Natação Americana conquista medalhas em torneios juvenil e mirim 

Equipe entrou em ação no Paulista Juvenil de Inverno e Circuito Mirim; atleta do Barbarense também tem pódios

A Natação Americana faturou 14 medalhas neste fim de semana, quando disputou o Campeonato Paulista Juvenil de Inverno, conhecido como Troféu João Sasaki, e a terceira etapa do Circuito Mirim. As competições foram realizadas em Bauru e São Paulo, respectivamente. Além da equipe americanense, o Esporte Clube Barbarense esteve em ação no torneio de inverno.

No Paulista Juvenil, a Natação Americana entrou em ação com 13 nadadores, conquistando uma medalha de ouro e seis de prata. O primeiro lugar foi com Rafael Rocha, nos 50 m livre, na categoria Juvenil 2. Em provas individuais, ele ainda garantiu a prata nos 100 m livre e 100 m borboleta.

Técnico Fabio Cremonez e Rafael Rocha – Foto: Divulgação

Já nos revezamentos, a equipe americanense ficou em segundo lugar no 4×100 m e 4×200 m, também na Juvenil 2. Além de Rafael, o 4×100 contou com Gabriel Gaspardo, João Guilherme Bodemeier e Vinícius Micali. No 4×200, por fim, o time ainda tinha João Bodeimer, Vinícius Micali e Mateus Prado.

Americana ainda faturou a prata com Lara Capodifoglio, nos 50 m livre, e com João Bodemeier, nos 1500 m livre, nas categorias Juvenil 1 e Juvenil 2, respectivamente.

Além da Natação Americana, o Esporte Clube Barbarense disputou o Paulista Juvenil com três atletas. O destaque ficou por conta de Kauã Miguel Lopes, que foi ouro nos 100 m livre e prata nos 50 m livre, na Juvenil 1. Também competiram Isabela Koizumi e Luana Baldassin Coletti.

Kauã Miguel Lopes, do Esporte Clube Barbarense – Foto: Divulgação

Mirim

Na terceira etapa do Circuito Mirim, em São Paulo, Americana foi representada por 29 atletas e garantiu sete pódios. Ficaram em primeiro lugar Davi Spagnol Silva, nos 50 m combinado borboleta e costas, assim como nos 50 m combinado peito e livre, em ambos os casos da categoria Pré-Mirim; Antonio Pompermayer, nos 100 m livre da Mirim 1; e Chrystopher Daniel de Paula, nos 50 m livre da Mirim 2.

Arthur Moreira De Nadai faturou ficou na segunda colocação dos 50 m combinado peito e livre e em terceiro nos 50 m combinado borboleta e costas, na Pré-Mirim. Por fim, Nicole Passini de Souza foi terceira colocada nos 50 m livre na Mirim 2.

Equipe da Natação Americana que competiu na categoria Pré-Mirim – Foto: Divulgação

Brasileiro

Desta terça-feira (11) até sábado (15), a Natação Americana disputa o Campeonato Brasileiro Interclubes Infantil de Inverno, conhecido como Troféu Ruben Dinard de Araújo. A competição será em Salvador (BA) e terá 15 atletas da equipe, sendo nove no masculino e cinco no feminino. Já o Barbarense terá apenas o atleta Raul de Filleti.

“A expectativa está boa, no final do ano passado fomos vice-campeões brasileiros de clubes. A expectativa é a melhor possível, é o mesmo grupo, que ficou mais velho do que o ano passado e tem caras novas, mas é o mesmo do ano passado. Expectativa boa para conseguir bons resultados”, disse o coordenador da equipe americanense, Fabio Cremonez.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.

