Natação Americana conquista 12 medalhas no Brasileiro Infantil de Inverno

A equipe Natação Americana conquistou 12 medalhas no Campeonato Brasileiro Infantil de Inverno, realizado na piscina do Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, em Minas Gerais.

A competição terminou no último sábado (24). Os atletas da equipe americanense conquistaram sete medalhas de ouro e cinco de prata.

Equipe Natação Americana trouxe sete medalhas de ouro e mais cinco de prata de Belo Horizonte – Foto: Reprodução / Facebook

O grande destaque foi a nadadora Manuela Sega. Assim como no Campeonato Paulista, disputado recentemente em Bauru, ela ganhou todas as provas individuais que nadou, levando cinco medalhas de ouro. Manuela termina o semestre sem perder nenhuma prova individual disputada.

Ela venceu as provas de 50, 100 e 200 metros livre e de 100 e 200 metros peito no Nacional. Os outros dois ouros foram conquistados no revezamento 4×100 metros livre feminino (Manuela Sega, Thays Lira, Rani Jordão e Anna Laura Andrade) e masculino (Vinicius Sacheto, Natan Costa Silva, Bruno Henrique Pizzo e Kauã Marinho).

As pratas vieram no revezamento 4×100 feminino medley (Manuela Sega, Thays Lira, Rani Jordão e Isabela Piragine), com Isabela Piragine (nos 100 e 200 metros costas) e com Rani Jordão (nos 50 e 100 metros livre feminino).

