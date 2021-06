Morre Ailton Luiz, capitão do Rio Branco no acesso de 1990

Capitão do Rio Branco no primeiro acesso do clube à elite do futebol paulista, em 1990, o ex-zagueiro Ailton Luiz morreu nesta sexta-feira (4), aos 62 anos, vítima de câncer. Ele morava em Vinhedo, sua cidade natal.

O ex-atleta disputou 85 jogos pelo Tigre, entre 1988 e 1990, com 44 vitórias, 22 empates e 19 derrotas, conforme informações do “Almanaque do Rio Branco – O embaixador de Americana”.

Ex-atleta chegou ao clube americanense em 1988 e capitaneou o time – Foto: Acervo / Claudio Gioria

O clube prestou uma homenagem para Ailton nas redes sociais. “Eterno capitão! Nossos sentimentos aos amigos e família. Descanse em paz”, escreveu.

O ex-zagueiro é o segundo jogador do elenco de 1990 a falecer. O primeiro foi o ex-goleiro Rogério Baumgarten, titular na campanha que colocou o Rio Branco entre os melhores do Estado. Ele também lutava contra um câncer.

O LIBERAL conversou com Ailton pela última vez em 2019, durante a produção de um caderno especial sobre os jogadores que participaram daquela campanha de 1990. Na oportunidade, ele destacou a importância do Tigre para sua carreira.

“Aqueles três anos de Rio Branco, para mim, foram muito especiais. Fui bem recebido pelo povo de Americana. E, graças a Deus, a gente conseguiu em 1990”, disse o ex-jogador, que ainda teve passagens por XV de Piracicaba, Araçatuba, Velo Clube, Santos, Francana e Inter de Limeira.