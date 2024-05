Bardi e Vitor Hugo competem no Mundial de Revezamentos neste sábado

Os atletas de Americana Felipe Bardi e Vitor Hugo de Miranda disputam neste sábado (4) o Campeonato Mundial de Revezamentos, em Nassal, nas Bahamas. A dupla irá competir nas provas 4×100 m e 4×400 m, respectivamente, buscando classificar o Brasil para os Jogos Olímpicos de Paris.

Felipe Bardi, atleta do Sesi-SP, foi convocado pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) ao lado de Erik Cardoso, também do Sesi; ainda estão na equipe Gabriel Garcia e Rodrigo do Nascimento, do Pinheiros; Paulo André Camilo, do Caes; assim como Renan Gallina, do Maringá.

Felipe Bardi e Vitor Hugo de Miranda competem neste sábado no Mundial de Revezamentos – Foto: Wagner Carmo e Gustavo Alves / CBAt

A bateria do 4×100 m está prevista para as 21h25, no horário de Brasília. Já a repescagem e a final acontecerão no domingo (5), a partir das 20h05. De acordo com Bardi, a possibilidade de garantir a equipe brasileira em Paris é o principal atrativo da competição.

“A gente espera fazer um grande resultado aqui, não só para brigar por medalha, mas a gente espera classificar o Brasil, que é nosso principal objetivo. Espero que o pessoal torça pra gente e que a gente faça um grande resultado, estamos prontos”, disse ao LIBERAL.

Vitor Hugo

Vitor Hugo, por sua vez, é atleta da Orcampi e irá para seu primeiro Mundial de Revezamentos, competindo no 4×400 m masculino e misto. No masculino, irá competir ao lado de Lucas Vilar, do Sesi; Lucas Carvalho e Matheus Lima, do Pinheiros; Douglas Hernandes, do IABC; e Tiago Lemes, do Praia Clube.

No misto, além dos companheiros do revezamento masculino, o time brasileiro conta com Anny Biassi e Tábata Vitorino, do IABC; Jainy Barreto, do IEMA; Letícia Nonato, do Praia Clube; assim como Maria Sena, do Fundacte.

As baterias do revezamento 4×400 m misto serão às 20h05, enquanto as do masculino estão previstas para 22h49. No domingo, a partir das 21h05, começam as repescagens e as finais. Vitor Hugo afirma que o grupo está pronto para competir.

“Uma boa expectativa com a corrida deste revezamento, o grupo está muito bom, com muita expectativa de recorde. A preparação foi muito boa com o grupo e as passagens estão boas. Corremos sábado e, se der tudo certo, no domingo também”, disse.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.