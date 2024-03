Morador de Americana, Denis Green celebra vitória em 1ª luta no MMA profissional

O lutador e morador de Americana Denis da Cruz, apelidado de Denis Green, celebrou sua primeira vitória no MMA (Artes Marciais Mistas) logo na primeira luta realizada. No último sábado (23), o atleta de 22 anos derrotou o argentino Javier Quintero pela Dominium Fighter Championship, disputada em Jacutinga-MG.

A vitória veio por unanimidade após três rounds de luta. De acordo com Denis, a luta ocorreu de acordo com o que foi trabalhado junto ao seu treinador, Marcelo Santos, da academia Multi Fight, de Americana.

Morador de Americana, Denis Green conquistou sua primeira vitória no MMA profissional contra argentino – Foto: Marcelo Santos/Multi Fight

“Nós traçamos um plano e não tiramos o foco dele. Estudamos o atleta adversário e ele não mudou muito em relação ao que a gente esperava. Cada luta é um preparo e casou muito com o meu jogo”, disse.

“Foi bom demais. Eu me surpreendi comigo, mas ao mesmo tempo a vitória não foi surpreendente, porque eu treinei muito duro e estava calmo para a luta. Tudo que a gente se preparou aconteceu, deu tudo certo”, ressaltou o lutador.

Antes de estrear profissionalmente no MMA, Denis Green já havia atuado dessa forma no muay thai.

Apesar de ter nascido em Itajaí (SC), o lutador se mudou para Americana em 2006 e iniciou sua trajetória na luta na cidade. Agora, ele irá se preparar para as próximas competições, ainda aguardando confirmações de datas. Para o treinador Marcelo, o confronto entre o seu atleta e o argentino foi completo.

“Ele enfrentou um adversário duro, com experiência e carga de treino muito maior que a do Denis. Ele se superou em tudo. No wrestling (luta livre), na trocação, no jiu-jitsu, então foi uma luta de MMA completa, na qual ele saiu com a vitória unânime”, explicou.