Miqueas pede dispensa e é liberado pelo Rio Branco

Incomodado com o próprio rendimento, atacante de 23 anos também justificou que não estava “feliz” no clube

O atacante Miqueas não faz mais parte do elenco do Rio Branco. Insatisfeito com o próprio rendimento, ele pediu dispensa nesta quarta-feira (9) e foi liberado pela diretoria. Ao LIBERAL, o atleta de 23 anos também justificou que não estava “feliz”.

“Não estava me sentindo bem, não estava me sentindo em casa”, afirmou o jogador, que, assim como o restante do time, ficava alojado no estádio Décio Vitta, em Americana.

Atleta vinha sendo titular nas atividades preparatórias para a Bezinha – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

À diretoria, ele deu praticamente a mesma justificativa. Disse não ter se adaptado ao clube e que não tinha atingido o nível que queria, segundo o Tigre.

Miqueas se apresentou ao Rio Branco em 1º de março, no primeiro dia da pré-temporada, e vinha sendo titular nos jogos-treinos preparatórios para o Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha. No ano passado, ele havia marcado seis gols na competição, pelo Manthiqueira, que chegou às semifinais.

Sem Miqueas, o Tigre passa a ter apenas dois atacantes no plantel: Rodrigo Guimarães e Thiago. Ao todo, a equipe conta com 17 jogadores. A Bezinha começa em 22 de agosto.