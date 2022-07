Manuela Sega leva o ouro e Thays Lira o bronze nos 200 m livre no Rio de Janeiro

As nadadoras Manuela Sega e Thays Lira, ambas da equipe Natação Americana, conquistaram nesta quarta-feira (29) a primeira e a terceira colocações, respectivamente, da prova dos 200 m livre da categoria Juvenil 1 do Campeonato Brasileiro Juvenil de Inverno, que está sendo realizado no Clube de Regatas Vasco da Gama, no Rio de Janeiro.

Manuela Sega (à esquerda) e Thays Lira, após as conquistas nos 200 m livre – Foto: Natação Americana / Divulgação

Além da conquista nos 200 m livre, Thays ainda participou de mais uma final, a dos 100 m borboleta, na qual ficou em 6º lugar, também na categoria Juvenil 1.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A Natação Americana teve ainda uma medalha de prata, conquistada por Isabela Piragine, na prova dos 100 m costas (Juvenil 1), além de um quarto lugar de Lucas Pelegrine, também nos 100 m costas, mas na Juvenil 2.

Nesta quinta-feira, caem na água de novo Thays Lira (400 m livre e 200 m borboleta), Manuela Sega (100 m peito), Isabela Piragine (400 m livre), Vinicius Moraes (400 m livre), Evandro Bueno (400 m livre), João Guedes (400 m livre e 200 m borboleta) e Lucas Pelegrini (400 m livre), além do revezamento 4×200 m livre masculino (Vinicius, Evandro, Lucas e João).

A equipe Natação Americana tem os patrocínios da Unimed Santa Bárbara d’Oeste / Americana e da Modena Private.