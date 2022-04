Manuela Sega conquista a medalha de bronze nos 100 m peito na Argentina

A nadadora americanense Manuela Ballan Sega, de apenas 14 anos, conquistou nesta quinta-feira (28) a medalha de bronze na disputa dos 100 m peito dos Jogos Sul-Americanos da Juventude, em Rosário, na Argentina.

Essa foi a primeira prova da atleta da equipe Natação Americana na competição e ela precisou passar pela eliminatória, no período da manhã, quando conquistou o terceiro melhor tempo, com 1min15s06.

Manuela Ballan Sega conquistou o bronze nos 100 m peito – Foto: William Lucas / COB

Depois disso, ela disputou a final na parte da tarde, ficando novamente na terceira posição, com o tempo de 1min14s57, que foi acima de sua melhor marca nesta prova, que é de 1min13s26, obtida em novembro do ano passado.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Eu estou muito feliz com meu resultado de hoje, apesar de não ter melhorado meu tempo, ter piorado. Mas eu estou muito feliz por ter conquistado esta medalha”, comentou a nadadora ao LIBERAL.

Após o pódio no primeiro dia nas piscinas argentinas, Manuela agora disputa nesta sexta-feira (29) as provas dos 200 m peito e do revezamento 4×100 m medley. No sábado, a americanense compete nos 50 m peito.

“A expectativa para as outras provas é conquistar mais medalhas e ver se sai uma melhor marca aí, que é o que eu estou buscando”, completou a nadadora.