Mãe de Douglas Souza vê superação do filho na disputa dos Jogos Olímpicos

Elizangela Salles revelou lesão que poderia ter impedido a participação do filho na Olimpíada, caso tivesse sido realizada no ano passado

Os Jogos Olímpicos de Tóquio estão sendo uma superação para Douglas Souza, ponteiro da seleção brasileira de vôlei, que é de Santa Bárbara d’Oeste. Sua mãe, Elizangela Salles, contou nesta segunda-feira, em entrevista ao vivo à colunista social Jucimara Lima, no perfil do LIBERAL no Instagram, que o adiamento dos jogos por conta da pandemia permitiu que ele se recuperasse de lesões e pudesse competir.

Elizangela e Douglas: mãe diz que pais devem permitir que seus filhos brilhem – Foto: Reprodução / Instagram

“Se tivesse sido naquele momento, talvez ele nem tivesse conseguido ir, porque estava com contusão e não era simples, era grave. Então, a Olimpíada está sendo uma superação, o sonho dele é o Japão, está sendo fantástico”, contou Elizangela.

O barbarense começou a postar em sua página do Instagram os bastidores da Vila Olímpica, tudo com muito humor. A irreverência fez com que suas redes sociais saltassem de 250 mil para 2,6 milhões seguidores em poucos dias.

O envolvimento com esportes começou aos 9 anos, com recomendação médica para tratar de uma bronquite. Entre todos os esportes que praticava, o vôlei se destacou e, aos 13 anos, começou testes em busca de outros times além da cidade.

Douglas estudou na Escola Estadual Professora Irene de Assis Saes, no bairro Santa Rita. “Ele deixou a infância e a adolescência para trás, não aproveitou a vida que muitos até hoje, com 25 anos, aproveitam. Mas ou ele jogava ou aproveitava, e ele escolheu jogar”, contou a mãe.

O caminho até a Olimpíada não foi fácil. Ele precisou enfrentar preconceito por ser do interior e também por ser gay. Mas o apoio da família e a persistência fizeram com que ele participasse dos Jogos Olímpicos do Rio-2016. “Desde que ele começou a jogar vôlei, não teve férias. Se tinha duas semanas parado, era muito, só se tivesse lesão”, recorda Elizangela.

Ao lado do filho nas dificuldades e sucessos, ela deixa um recado para as mães de atletas. “Deixem seus filhos brilharem. Só demos o ventre para gerar o filho. Se Deus está chamando, deixa seguir. Tem que apoiar todo o tempo”, aconselhou.

A entrevista completa está disponível na página do Instagram do LIBERAL.