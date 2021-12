Douglas Souza é acusado por clube italiano de abandonar time sem autorização

Depois que Douglas Souza anunciou na manhã desta quinta-feira que estava retornando ao Brasil, o clube italiano em que atuava, o Tonno Callipo Volley, se manifestou em suas redes sociais no período da tarde dizendo que o atleta barbarense não tinha autorização ou justificativa para deixar a equipe neste momento. O time chamou a atitude do jogador de “inexplicável”.

“Hoje, o Tonno Callipo Volley soube que o atleta Douglas Correia de Souza deixou a cidade e seus companheiros sem qualquer autorização e justificativa. O clube, profundamente decepcionado com o comportamento inexplicável do atleta, avaliará todas as ações para proteger os interesses do clube”, diz a nota.

Mais cedo, Douglas Souza havia publicado em sua conta no Instagram que estava voltando ao Brasil, mas sem esclarecer os motivos.

Além dele, a equipe italiana conta com outros dois brasileiros: Maurício Borges e Flávio Gualberto.

Procurada, a assessoria de Douglas Souza disse que ainda está tentando entender o ocorrido para se posicionar oficialmente.