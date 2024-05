Goleiro Eder deixa o Rio Branco e acerta com Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul

O goleiro Eder acertou nesta segunda-feira (27) sua saída do Rio Branco. Após a conquista da Série A4 do Campeonato Paulista com o time de Americana, ele fechou com o Novo Hamburgo-RS para a disputa do Campeonato Brasileiro Série D. Eleito o melhor goleiro do estadual, Eder entrou em campo 18 vezes e sofreu apenas 15 gols, sendo um dos pilares do Tigre na competição – especialmente no mata-mata.

Eder em ação pelo Rio Branco na final contra a Francana – Foto: Igor do Vale/Ag.Paulistão

Segundo apuração do LIBERAL, o Rio Branco tentou a renovação do goleiro, mas não conseguiu competir financeiramente com a equipe gaúcha, que terá Eder até o fim do ano. A tendência é que ele chegue ao Novo Hamburgo para ser o titular no lugar de Lucas Maticoli, dono da posição desde 2021, que se transferiu para o Náutico.

Apesar de não contar com o jogador para a sequência da temporada, a diretoria do Tigre tem otimismo em trazer o goleiro de volta para a Série A3 do ano que vem. Para a Copa Paulista, Sandro e Luan Labiuc irão disputar a condição de titular, sendo que o primeiro larga à frente nesta intertemporada. Além deles, o time alvinegro conta com Thiago Galice para a posição.

Outro grande destaque da equipe que deverá ter transferência confirmada nos próximos dias é Gustavo Brandão. Artilheiro da A4 com nove gols e eleito como “Craque do Campeonato”, o zagueiro recebeu propostas de Ponte Preta e Sport-PE, que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro. A tendência é que Brandão seja atleta da Macaca.

Copa Paulista

Com atletas renovados e novos contratados, o Rio Branco segue sua preparação para a disputa da Copa Paulista, que começa no próximo dia 15, às 15h, contra o Primavera, no Décio Vitta. Na competição, o time deverá ser comandado pelo coordenador técnico Leandro Mehlich, enquanto Raphael Pereira deverá ocupar uma função na comissão técnica.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.