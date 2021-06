Felipe Bardi volta a conquistar a prata nos 100 metros do Troféu Brasil

Velocista americanense repetiu resultado do ano passado, desta vez com o tempo de 10s14, em São Paulo

Assim como no ano passado, o velocista americanense Felipe Bardi faturou, nesta sexta-feira (11), a medalha de prata nos 100 metros rasos do Troféu Brasil Loterias Caixa de Atletismo. Ele atingiu a marca de 10s14 na final. O evento ocorre em São Paulo, no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa.

Atleta de 22 anos representa a equipe Sesi São Paulo no torneio nacional – Foto: Wagner Carmo / CBAt

O campeão foi Paulo André Camilo de Oliveira, do Pinheiros, com 10s09. Rodrigo Pereira do Nascimento, do CT Maranhão, completou o pódio com 10s24.

Apesar do resultado, o americanense não alcançou seus principais objetivos. Bardi buscava superar sua melhor marca, que é 10s10, e também estava atrás do índice olímpico, fixado em 10s05.

“Eu queria ter feito uma marca melhor, mas achei que a pista estava um pouco pesada, estava um pouco frio. Senti também uma dorzinha estranha na parte superior [da coxa]. Mas isso daí não é desculpa”, disse.

O atleta, no entanto, comemorou o vice-campeonato. “É só agradecer. Que bom que deu pódio, que deu medalha de prata, graças a Deus”, afirmou Bardi, que, nas duas últimas semanas, havia perdido a tia e avó maternas para o coronavírus (Covid-19).

Próximas provas

Devido ao incômodo na coxa, o americanense contou, na tarde desta sexta, que ainda ia avaliar se poderá disputar as provas deste fim de semana. Ele seria consultado por um fisioterapeuta.

Representante da equipe Sesi São Paulo, o velocista de 22 anos tem pela frente, neste sábado, o revezamento 4×100 m, às 10h35, e as eliminatórias dos 200 m, às 14h35.

“O revezamento é quase certeza [que vai correr]. Do revezamento não tem como escapar. Mas, nos 200 m, eu estou vendo ainda se vale a pena entrar”, comentou.

Bardi também está inscrito nos 4×400 m, cuja corrida acontece no domingo, último dia de competição, às 16 horas.

O Troféu Brasil conta com transmissão ao vivo do Canal Atletismo e do Canal Olímpico do Brasil.