Dupla americanense conquista prata nos Jogos Sul-Americanos

Os americanenses Felipe Bardi e Vitor Hugo Miranda conquistaram medalha de prata nos Jogos Sul-Americanos de Assunção, no Paraguai. Bardi correu na categoria 100m rasos, enquanto Vitor no revezamento 4x400m em equipe.

Felipe Bardi conquistou o segundo lugar com um tempo de 10.37 segundos, ficando atrás do argentino Florio Franco, com 10.35 segundos. Vitor Hugo, por sua vez, teve um tempo de 3:06.79 ao lado de Lucas Rodrigues, Lucas Carvalho e Douglas Mendes. Eles ficaram atrás do quarteto venezuelano, que finalizou com 3:06.54.

Vitor Hugo celebrou sua primeira conquista fora do Brasil. “Disputar o campeonato sul-americano foi muito importante pra mim porque foi a minha primeira vez. Saí com o 4º lugar na prova individual e não estava treinando para competir e fazer minha melhor marca, já estava na preparação para o ano que vem. A medalha no revezamento 4x400m foi legal porque foi minha primeira vez e a primeira medalha em um campeonato internacional”, disse ao LIBERAL.

A competição terminou neste sábado (15), com a liderança do Brasil no quadro de medalhas. Foram 133 medalhas de ouro, 100 de prata e 86 bronzes, totalizando 319 pódios. Esse foi o terceiro título brasileiro em 12 edições dos jogos.