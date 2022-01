Bardi fecha 2021 como o melhor sul-americano no ranking mundial dos 100 m

Campeão sul-americano neste ano, o velocista americanense Felipe Bardi, que também representou o País nos Jogos Olímpicos de Tóquio, tem mais um motivo para se orgulhar de sua temporada. Ele encerrou 2021 como o melhor atleta do continente no ranking mundial dos 100 metros rasos.

No geral, o americanense de 23 anos aparece em 26º lugar. “Fico até mais feliz ainda pelo ano, pelo trabalho feito. Foi um ano de muito sucesso”, disse.

Velocista faturou três ouros no último Campeonato Sul-Americano – Foto: Wagner Carmo / CBAt

A última atualização do ranking da World Athletics saiu nesta terça-feira (28). O ranqueamento acontece por pontuação. “Estar entre os 30 melhores atletas do mundo já está muito além do que eu imaginei quando criança”, afirmou.

O resultado que mais somou pontos para Bardi foi o título do Campeonato Sul-Americano, em maio, no Equador. Na ocasião, ele também faturou o ouro nos 200 e 4×100 m rasos.

“Foi um Sul-Americano muito bom. Saldo positivo”, lembra o velocista, que também estabeleceu sua melhor marca nos 100 m rasos em 2021, com 10s10.

O americanense ainda fechou o ano na terceira posição do ranking nacional, que usa como critério o menor tempo obtido por cada atleta na temporada. Bardi ficou atrás apenas de Erik Felipe Barbosa Cardoso, com 10s01, e Paulo André Camilo de Oliveira, com 10s07.

O americanense reforçou que seu maior objetivo neste momento é correr na casa dos 9 segundos, o que seria inédito na história do atletismo brasileiro. Hoje, o recorde nacional pertence a Robson Caetano da Silva, que cravou exatos 10s em 1988.

“Espero que essa marca caia o mais rápido possível. Não falo nem só por mim, mas por essa nova geração, que está correndo muito bem”, declarou o atleta da equipe Sesi São Paulo.

Mesmo após todo esse sucesso neste ano, Bardi espera ter resultados ainda melhores em 2022. “Estou superbem, estou treinando muito bem, me sinto bem. Então, acredito que, no ano que vem, vai ter marcas ainda mais expressivas”.